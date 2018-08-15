Крым стал археологической Меккой России

Крым за последние годы переживает археологический бум, полуостров привлекает не только отечественных исследователей из различных уголков страны, но также и иностранные археологии внимательно следят за крымскими раскопками, сообщили РИА Новости эксперты в археологии Крыма.

Невиданные масштабы

Руководитель Мангупской экспедиции, декан исторического факультета Таврической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Александр Герцен отметил, что всплеск развития крымская археология получила после воссоединения Крыма с Россией

"Крым вошел в состав Российской Федерации, что вызвало необходимость реализации больших инфраструктурных проектов: энергетических, газовых, транспортных. Все это потребовало очень большего объема строительных и земляных работ. Сейчас это главный стимулирующий фактор для развития археологических исследований. Работа проводится в невиданных до этого в Крыму масштабах — практически на всей территории полуострова от Керчи до Севастополя", — сказал РИА Новости Герцен.

По его словам, Крым стал местом притяжения археологов со всей России. Экспедиции от 50 до 100 человек — обычное явление.

"Все основные экспедиции, которые работают на территории Крыма, особенно на новостроечных объектах, в них абсолютно доминируют люди, которые приехали на полуостров с материка, из разных уголков России. Крымские археологии, даже с привлечением волонтеров, с таким масштабом бы не справились", — отметил Герцен.

Крым, по словам Герцена, манит и иностранных археологов, но из-за санкций они пока не могут развернуть на полуострове масштабную экспедицию.

"Крым под санкциями. Иностранцы, бывает, единично приезжают, интересуются, наблюдают, но никак официально они в этой деятельности не участвуют. У них есть профессиональный интерес. Они внимательно следят за тем, что публикуется по части археологических исследований, но без непосредственного участия и тем более вкладывания каких-либо средств", — сказал Герцен.

Концентрация археологов

Фонд "Археология" занимается раскопкам на Керченском полуострове. Экспедиция исследует античный некрополь и поселение Кыз-Аул, а также крепость Керчь.

"Крымская археологи за последние годы значительно продвинулась вперед. В первую очередь, благодаря бурному строительству, которое происходит в Крыму. Поэтому сейчас полуостров стал неким центром концентрации археологов", — сказал РИА Новости директор по развитию фонда "Археология" Олег Марков.

По его словам, одной из последних фундаментальных археологических находок стала древняя плита, которую повелел установить боспорский царь Савромат II в честь главного переводчика с аланского. Находка относится к третьему веку н.э. и была обнаружена в древнегреческом монументальном склепе.

"Находка говорит о том, что уже во II веке н.э. с племенами Кавказа велось взаимодействие и налаживались контакты. Это считается одна из лучших последних находок на Юге России, потому что всегда интересно получить этнографический памятник", — сказал Марков.

Вместе с тем археолог подчеркнул, что сегодня часть некрополя Кыз-Аул уходит в море, поэтому задача стоит как можно больше спасти уникальных артефактов, которые еще хранятся в недрах земли.