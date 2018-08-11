В Карелии нашли древнюю медную мастерскую

Карелии студенты-археологи нашли более 30 украшений и инструментов из меди. Их возраст может достигать 6 тысяч лет.

Находка была сделана время летней археологической экспедиции Петрозаводского госуниверситета на полуостров Оровнаволок в Медвежьегорском районе.

«Возможно, именно благодаря мастерской на Оровнаволоке медные изделия впервые стали известны жителям Скандинавии. Возраст древней мастерской по обнаруженной вместе с медными изделиями ромбо-ямочной керамике оценивается около 6 тыс. лет — начало IV до н.э.», — цитирует пресс-служба вуза руководителя экспедиции Александра Жульникова.

Он добавил, что историки считали ранее север Европы периферией развития цивилизации, однако открытие древней медной мастерской «ставит вопрос о наличии в Карелии одного из древнейших очагов металлообработки».

Как 9 августа сообщал News.ru, археологи обнаружили в Ростовской области захоронение IV тысячелетия до нашей эры. На него наткнулись во время раскопок в районе будущего строительства трассы М-4 «Дон».

Под землей были каменные конструкции в виде подземных камер-катакомб. Из них извлекли сосуды, элементы конских уздечек и медные орудия.