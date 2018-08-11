Ещё
В Карелии нашли древнюю медную мастерскую
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Карелии нашли древнюю медную мастерскую 

News.ru 2 часа назад
Фото: vk.com/zolotarevgrad
В Карелии студенты-археологи нашли более 30 украшений и инструментов из меди. Их возраст может достигать 6 тысяч лет.
Находка была сделана время летней археологической экспедиции Петрозаводского госуниверситета на полуостров Оровнаволок в Медвежьегорском районе.
«Возможно, именно благодаря мастерской на Оровнаволоке медные изделия впервые стали известны жителям Скандинавии. Возраст древней мастерской по обнаруженной вместе с медными изделиями ромбо-ямочной керамике оценивается около 6 тыс. лет — начало IV до н.э.», — цитирует пресс-служба вуза руководителя экспедиции Александра Жульникова.
Он добавил, что историки считали ранее север Европы периферией развития цивилизации, однако открытие древней медной мастерской «ставит вопрос о наличии в Карелии одного из древнейших очагов металлообработки».
Как 9 августа сообщал News.ru, археологи обнаружили в Ростовской области захоронение IV тысячелетия до нашей эры. На него наткнулись во время раскопок в районе будущего строительства трассы М-4 «Дон».
Под землей были каменные конструкции в виде подземных камер-катакомб. Из них извлекли сосуды, элементы конских уздечек и медные орудия.
News.ru: последние новости
В Ростовской области нашли древнейшее захоронение Ученые нашли самое быстро стареющее животное Порошенко хочет увидеть над Ялтой флаг Украины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть перечеркнула планы Степаненко58
Анонсировано историческое решение по Каспию28
США берут рубль на прицел
«Над Ялтой будет развеваться флаг Украины»167
Вайкуле категорически отказалась ехать в Крым128
Видео
01:00
Вайкуле категорически отказалась ехать в Крым
Шоу-бизнес
08:06
Times: новые санкции США помогут Путину
Политика Статьи
00:45
Боевые корабли РФ вошли в Средиземное море
Армия Войска
00:30
Крушение на острове: зачем механик угнал самолет в США
Происшествия Статьи
00:20
США берут рубль на прицел
В мире Статьи
08:32
Смерть перечеркнула планы Степаненко
Шоу-бизнес
02:34
Анонсировано историческое решение по Каспию
СНГ В мире
00:58
«Над Ялтой будет развеваться флаг Украины»
Украина В мире
00:18
Разбился угнанный в США пассажирский самолет
США В мире
00:42
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение