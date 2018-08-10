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На Оркнейских островах раскопали 5000-летние инструменты
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На Оркнейских островах раскопали 5000-летние инструменты 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Ness of Brodgar Trust / UHI
Археологи при раскопках в неолитическом комплексе Несс-Бродгар на Оркнейских островах обнаружили свыше 30 тысяч фрагментов керамики, костей и каменных топоров.
Как сообщает BBC News, раскопки провели сотрудники научного проекта Ness of Brodgar Trust и Университета нагорья и островов (University of the Highlands and Islands). Они исследовали один из крупнейших в Северной Европе неолитических комплексов Несс-Бродгар, расположенный в Шотландии.
Было обнаружено большое количество каменных инструментов, в том числе топоров. По характерным следам на них ученые установили, что топоры использовались по назначению, а не были изготовлены специально для каких-то ритуалов.
Исследователи также отмечают искусство древних мастеров. Топоры изготовлены очень умело, причем их поверхность была тщательно отполирована. Возраст инструментов составляет около 5000 лет.
Также в ходе экспедиции было найдено свыше 30 тысяч фрагментов глиняных изделий и костей, датированных тем же периодом.
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