Микробы могут создавать туннели в минерале гранате

Ученые исследовали системы микроскопических туннелей внутри кристаллов минерала граната. Авторы приходят к выводу, что в их появлении участвовали микроорганизмы, причем на последних стадиях образования отверстий роль живых организмов была и вовсе главной. Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE.

Существует специфическая группа организмов, которые обитают внутри обломков горных пород и минеральных тел биогенного происхождения, таких как кости, известковые скелеты кораллов и раковины животных. К ней относятся бактерии, археи, грибы, водоросли и амебы. Некоторые поселяются в естественных углублениях объектов, другие проделывают их сами. Многие из них живут в неблагоприятных для других организмов условиях.

В новой работе сотрудники Университета Южной Дании обнаружили в разветвленной сети туннелей в гранатах следы органических веществ. Ранее ученые считали подобные структуры результатом естественных процессов неживой природы, так как гранат — достаточно инертный минерал и устойчив к износу и воздействию химических веществ. Между соседними туннелями в гранате есть соединительные проходы — ученые считают, что в этом тоже замешаны микроорганизмы. Исследователи не смогли однозначно доказать, что происхождение этих структур биогенное, но они считают это наиболее вероятным.

Авторы считают, что гранаты привлекают микробов, потому что это практически единственный источник железа в тех местах, где их обнаружили. Науке известны окисляющие железо организмы: к ним, в частности, относятся железобактерии (например, Acidithiobacillus ferrooxidans). Однако чтобы подтвердить гипотезу ученых, нужны дополнительные лабораторные исследования.