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Запуск спутника с космодрома «Восточный» перенесли
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Запуск спутника с космодрома «Восточный» перенесли 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Запуск спутника «Метеор-М» с космодрома «Восточный» решено перенести с декабря 2018 года на весну 2019 года, в планах на текущий год остается только один старт, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
«Намечавшийся на 6 декабря 2018 года запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-М» и российским метеорологическим спутником «Метеор-М» перенесён на 2019 год. Сдвиг в графике запуска составляет примерно три месяца, космический аппарат предполагается вывести на орбиту в конце первого — начале второго квартала 2019 года», — передает источник РИА «Новости».
Он отметил, что перенос пуска связан с задержками в постройке и испытаниях космического аппарата в корпорации ВНИИЭМ.
Напомним, 8 мая сообщалось, что запланированные на конец 2018 года запуски с космодрома Восточный могут быть отложены, так как спутники не поспевают за готовностью ракет.
10 мая в пресс-службе производителя спутников — корпорации «ВНИИЭМ» сообщили, что изготовление спутников «Метеор-М» №2.2 и двух «Канопус-В» №5 и №6 идет по графику, запуски запланированы на начало и конец декабря 2018 года.
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