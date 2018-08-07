Запуск спутника с космодрома «Восточный» перенесли

Запуск спутника «Метеор-М» с космодрома «Восточный» решено перенести с декабря 2018 года на весну 2019 года, в планах на текущий год остается только один старт, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Намечавшийся на 6 декабря 2018 года запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-М» и российским метеорологическим спутником «Метеор-М» перенесён на 2019 год. Сдвиг в графике запуска составляет примерно три месяца, космический аппарат предполагается вывести на орбиту в конце первого — начале второго квартала 2019 года», — передает источник РИА «Новости»

Он отметил, что перенос пуска связан с задержками в постройке и испытаниях космического аппарата в корпорации ВНИИЭМ

Напомним, 8 мая сообщалось, что запланированные на конец 2018 года запуски с космодрома Восточный могут быть отложены, так как спутники не поспевают за готовностью ракет.

10 мая в пресс-службе производителя спутников — корпорации «ВНИИЭМ» сообщили, что изготовление спутников «Метеор-М» №2.2 и двух «Канопус-В» №5 и №6 идет по графику, запуски запланированы на начало и конец декабря 2018 года.