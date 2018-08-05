Ещё
Индия перенесла старт лунной миссии «Чандраян-2»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Индия перенесла старт лунной миссии «Чандраян-2» на 2019 год 

ТАСС 3 часа назад
Фото: EPA/ISRO
Индийская организация космических исследований (ИСРО) перенесла отправку к Луне миссии "Чандраян-2" с луноходом на борту, которая была запланирована на октябрь текущего года. Как сообщает в субботу телеканал NDTV, запуск станции вероятно состоится в 2019 году.
"Дата запуска "Чандраян-2" переносится на 2019 год", — приводит телеканал слова доктора Аннадураи из Спутникового центра ИСРО.
Аннадураи добавил, что старт миссии может теперь состояться в январе, в этом случае посадка индийской станции на Луне может произойти в феврале следующего года.
По данным телеканала, причиной отсрочки послужили технические затруднения. Какие именно проблемы заставили ИСРО отложить старт, пока не сообщается.
Это уже второй перенос запуска "Чандраян-2". Первоначально ожидалось, что автоматическая станция отправится к Луне в апреле 2018 года. Но в марте было объявлено, что миссия переносится на октябрь.
"Чандраян-2" продолжит индийскую лунную программу, которую начал аппарат "Чандраян-1", отправленный к спутнику Земли в 2008 году. Если "Чандраян-1" был орбитальной станцией, то миссия "Чандраян-2" предусматривает посадку на спутнике Земли и доставку на ее поверхность небольшого лунохода. До сих пор только США, Россия и Китай смогли осуществить мягкую посадку на поверхности Луны.
ТАСС: последние новости
СМИ: археологи обнаружили новые исторические артефакты в Помпеях Ученые подтвердили, что засуха была главной причиной гибели цивилизации майя СМИ: британские ученые определили происхождение строителей Стоунхенджа
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сорвал наступление на Донбасс348
«Ты должна готовить и быть проституткой в постели»104
Мать убивших отца сестер сделала заявление73
На Украине увидели приближение катастрофы в Крыму54
Антироссийские санкции привели к парадоксальному эффекту857
Видео
00:47
Что известно о молодой пассии 72-летнего Петросяна
Шоу-бизнес
04:35
В Сети связали исчезновение Порошенко и Меркель
В мире
02:28
«Темерханов навсегда останется героем»
Общество Статьи
00:29
Москвичей предупредили о грозе
Погода Новости Москвы
00:58
На Украине увидели приближение катастрофы в Крыму
Украина В мире
03:36
Поцелуй Топалова и Лазарева взорвал интернет
Шоу-бизнес
00:58
Сукачев объяснил несогласие с Макаревичем по Крыму
Общество
03:29
Мать убивших отца сестер сделала заявление
Общество
01:38
Путин сорвал наступление на Донбасс
Украина Политика
00:41
Появились подробности трагического столкновения двух Ми-8
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение