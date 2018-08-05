Индия перенесла старт лунной миссии «Чандраян-2»

Индийская организация космических исследований (ИСРО) перенесла отправку к Луне миссии "Чандраян-2" с луноходом на борту, которая была запланирована на октябрь текущего года. Как сообщает в субботу телеканал NDTV, запуск станции вероятно состоится в 2019 году.
"Дата запуска "Чандраян-2" переносится на 2019 год", — приводит телеканал слова доктора Аннадураи из Спутникового центра ИСРО.
Аннадураи добавил, что старт миссии может теперь состояться в январе, в этом случае посадка индийской станции на Луне может произойти в феврале следующего года.
По данным телеканала, причиной отсрочки послужили технические затруднения. Какие именно проблемы заставили ИСРО отложить старт, пока не сообщается.
Это уже второй перенос запуска "Чандраян-2". Первоначально ожидалось, что автоматическая станция отправится к Луне в апреле 2018 года. Но в марте было объявлено, что миссия переносится на октябрь.
"Чандраян-2" продолжит индийскую лунную программу, которую начал аппарат "Чандраян-1", отправленный к спутнику Земли в 2008 году. Если "Чандраян-1" был орбитальной станцией, то миссия "Чандраян-2" предусматривает посадку на спутнике Земли и доставку на ее поверхность небольшого лунохода. До сих пор только США, Россия и Китай смогли осуществить мягкую посадку на поверхности Луны.