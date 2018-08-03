На каких экзопланетах возможна жизнь

Исследователи из Кембриджского университета огласили список экзопланет, на которых возможна жизнь земного типа. Ученые заявили, что таких планет оказалось достаточно много, но они сконцентрировались на самых подходящих.

В своей работе ученые учитывали количество ультрафиолетового излучения, исходящего от родительской звезды и способного, как предполагается, способствовать развитию жизни. За основу физики взяли работу 2015 года, в которой специалисты показали необходимость ультрафиолетового излучения.

Тогда ученые с помощью УФ-излучения и синильной кислоты создали липиды, аминокислоты и нуклеотиды, являющиеся компонентами живых клеток. Примечательно, что без использования ультрафиолета реакция не состоялась.

«Мы сравнили количество примененного УФ-излучения в эксперименте 2015 года с излучением, исходящим от звезд в системах планет — кандидатов «Кеплера». На основании этих расчетов определили так называемую зону абиогенеза — расстояния от звезды, на котором планета получала бы достаточно УФ-излучения», — пояснили авторы работы.

Напомним, что система планет «Кеплера» — это наиболее подходящие для жизни экзопланеты, найденные с помощью телескопа «Кеплер». В основном туда входят каменистые планеты, на которых возможна жидкая вода.

Ученые искали звезду, схожую по температуре с Солнцем, чтобы на экзопланете была нормальная температура. Еще важным пунктом стало то, что более холодные звезды пропускают обычно меньше УФ-излучения, если на них не происходят частые вспышки.

Под эти условия отлично подошла планета Kepler 452-b, которая входит в зону обитаемости и в зону абиогенеза — процесса образование органических соединений, распространённых в живой природе.

В зону абиогенеза также вошла планета Kepler-62e, но она, скорее всего, не является каменистой.

К сожалению, эти планеты расположены слишком далеко, и мощности телескопа Джеймса Уэбба не хватит, чтобы их исследовать. Ученые надеются, что телескоп TESS, начавший свою миссию в апреле 2018 года, найдет похожие системы, расположенные по близости.

Недавно «Ридус» рассказывал, что космическое агентство NASA презентовала новый проект — реалистичные виртуальные туры по самым далеким уголкам нашей Галактики. Проект получил название The Exoplanet Travel Bureau — «Бюро путешествий на экзопланеты».

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