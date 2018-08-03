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На каких экзопланетах возможна жизнь
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На каких экзопланетах возможна жизнь 

Ридус 2 часа назад
Фото: NASA
Исследователи из Кембриджского университета огласили список экзопланет, на которых возможна жизнь земного типа. Ученые заявили, что таких планет оказалось достаточно много, но они сконцентрировались на самых подходящих.
В своей работе ученые учитывали количество ультрафиолетового излучения, исходящего от родительской звезды и способного, как предполагается, способствовать развитию жизни. За основу физики взяли работу 2015 года, в которой специалисты показали необходимость ультрафиолетового излучения.
Тогда ученые с помощью УФ-излучения и синильной кислоты создали липиды, аминокислоты и нуклеотиды, являющиеся компонентами живых клеток. Примечательно, что без использования ультрафиолета реакция не состоялась.
«Мы сравнили количество примененного УФ-излучения в эксперименте 2015 года с излучением, исходящим от звезд в системах планет — кандидатов «Кеплера». На основании этих расчетов определили так называемую зону абиогенеза — расстояния от звезды, на котором планета получала бы достаточно УФ-излучения», — пояснили авторы работы.
Напомним, что система планет «Кеплера» — это наиболее подходящие для жизни экзопланеты, найденные с помощью телескопа «Кеплер». В основном туда входят каменистые планеты, на которых возможна жидкая вода.
Ученые искали звезду, схожую по температуре с Солнцем, чтобы на экзопланете была нормальная температура. Еще важным пунктом стало то, что более холодные звезды пропускают обычно меньше УФ-излучения, если на них не происходят частые вспышки.
Под эти условия отлично подошла планета Kepler 452-b, которая входит в зону обитаемости и в зону абиогенеза — процесса образование органических соединений, распространённых в живой природе.
В зону абиогенеза также вошла планета Kepler-62e, но она, скорее всего, не является каменистой.
К сожалению, эти планеты расположены слишком далеко, и мощности телескопа Джеймса Уэбба не хватит, чтобы их исследовать. Ученые надеются, что телескоп TESS, начавший свою миссию в апреле 2018 года, найдет похожие системы, расположенные по близости.
Недавно «Ридус» рассказывал, что космическое агентство NASA презентовала новый проект — реалистичные виртуальные туры по самым далеким уголкам нашей Галактики. Проект получил название The Exoplanet Travel Bureau — «Бюро путешествий на экзопланеты».
Любой желающий может зайти на сайт и бесплатно прогуляться по разным созвездиям и экзопланетам.
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