Новые артефакты нашли в Помпеях

СМИ: археологи обнаружили новые исторические артефакты в Помпеях

Новые ценные артефакты, включая декорированные фресками помещения одного из домусов (особняков), обнаружены в ходе раскопок в Помпеях , древнеримском городе, погибшем от извержения Везувия в 79 году н.э. и ставшем музеем под открытым небом. О находках сообщает в пятницу агентство ANSA.

Археологи назвали обнаруженный особняк за стиль декора "Домусом винтажа". По мнению исследователей, он мог принадлежать одному из сенаторов, сделавшему карьеру еще во времена Юлия Цезаря под покровительством Октавия, будущего первого императора Рима Августа. Большинство фресок в его жилище в Помпеях сохранились до наших дней.

Серия раскопок в археологическом парке Помпеи ведется в месте, где они когда-то начинались еще в XVIII-XIX веках. Как отмечают специалисты, раскопки XVIII века отличались небрежностью, поэтому привели к повреждению многих стен с фресками. Благодаря новым технологиям ученые совершили уникальные находки. Помимо домуса в одном из соседних помещений специалисты обнаружили обгоревшую при извержении кровать с остатками ткани, которая ее накрывала.

Полностью погребенный под слоем лавы и пепла город был впервые обнаружен в 1592 году. Табличка с надписью "Помпеи" была найдена там лишь спустя почти 100 лет — в 1689 году, однако тогда подумали, что развалины относятся к вилле полководца и видного политического деятеля Помпея Великого (106-48 года до н.э.). Раскопки Помпеи продолжались на протяжении XVIII-ХIХ веков и ведутся до сих пор, поскольку пока около 20% города остаются под землей. Благодаря раскопкам в Помпеях исследователям удалось узнать многое о жизни древних римлян.