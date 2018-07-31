Найдены гигантские «разрывы» в мантии под Тибетом

Геологи нашли гигантские «разрывы» в мантии под Тибетом

Столкновение Индии и Евразии привело к тому, что мантия под будущим полуостровом Индостан "разорвалась" на четыре отдельных сегмента. К такому выводу пришли геологи, опубликовавшие статью в журнале PNAS.

"Столкновение Индийской и Евразийской плиты не только задало форму будущей Восточной Азии, но и вызвало одни из самых мощных и смертоносных землетрясений в истории. Присутствие подобных разрывов в мантии объясняет то, почему мощные землетрясения сейчас происходят не во всех, а только в некоторых регионах Тибета", — рассказывает Сяодун Сун (Xiaodong Song) из университета Иллинойса в Чикаго (США).

Индия, в отличие от многих других регионов Евразии, является своеобразным геологическим "мигрантом". Она не была частью гигантской Евразийской тектонической плиты изначально, а присоединилась к нашему континенту относительно недавно, примерно 65-70 миллионов лет назад. До этого она была частью Гондваны, южного суперконтинента, и ее "соседками" были Австралия , Африка, Антарктика и Южная Америка.

То, когда Индия отделилась от остальных частей Гондваны, не вызывает споров — это произошло около 100 миллионов лет назад, когда полуостров и Мадагаскар разделились и Индостан начал путешествие к северу, в сторону будущего Пакистана и Индии. С другой стороны, когда именно Индия столкнулась с Азией и что произошло в ходе этого столкновения, вызывает жаркие споры среди ученых.

Поиск ответов на этот вопрос, как отмечает Сун, осложняется тем, что Тибет и Гималаи остаются одними из самых труднодоступных и почти нетронутых цивилизацией уголков Земли, что мешает их детальному изучению. Его команда решила эту проблему и раскрыла некоторые интересные детали из истории этого катаклизма, проанализировав и объединив данные, полученные в ходе наблюдений за недавними крупными землетрясениями на Тибете.

Замеры поперечных и продольных сейсмических волн помогли ученым создать виртуальную копию недр Тибета глубиной в 160 километров, и понять где находится линия соприкосновения тектонических плит и как она устроена.

Неожиданным образом оказалось, что в верхних слоях мантии Земли под Тибетским плато присутствует сразу четыре крупных разрыва, в которых потоки "тонущей" коры Индийской плиты движутся не так, как в соседних регионах недр планеты. Различается, как отмечают ученые, не только скорость, но и направление движения потоков горных пород.

Это, в свою очередь, объясняет многие странности, связанные с тем, что землетрясения в южных регионах Тибета часто происходят в "неправильных" уголках плоскогорья, где нет разломов коры и других точек сейсмической напряженности, а также странный характер извержений вулканов в момент формирования "шва" между Индийской плитой и Евразией.

Как именно возникли эти разрывы, ученые пока не знают, однако они предполагают, что они возникли из-за того, что кромка Евразийской плиты изначально была крайне неоднородной. Часть ее окраин была заметно более прочной, чем другие регионы, что привело к "расщеплению" относительно слабых участков мантии Индийской плиты на части в момент их столкновения друг с другом.