Традиции как убийство: почему нельзя есть многоножек

Врачи не рекомендуют употреблять в пищу многоножек — они могут быть носителями опасных паразитов, заражение которыми может привести к смерти. Многоножки используются в традиционной китайской медицине как лечебное средство, однако их применение может привести прямиком на больничную койку.

Крысиный легочный червь — опасный паразит, вызывающий ангиостронгилез, заболевание, которое может привести к тяжелым неврологическим нарушениям и смерти. Попадая в организм человека, червь поражает центральную нервную систему и со временем добирается до мозга. В процессе паразиты гибнут, и вокруг них развиваются очаги некроза и воспаления. Среди симптомов заболевания — сильнейшая головная боль, рвота и тошнота, чувство жжения под кожей.

Чаще это происходит при поедании сырых и полусырых морепродуктов — моллюски, крабы, креветки тоже бывают носителями Angiostrongylus cantonensis.

Заболевание распространено в Египте , в Австралии , на Кубе и в Бразилии , а также во многих странах Юго-Восточной Азии, в том числе — в Китае

Как выяснили китайские исследователи из Южного медицинского университета в Гуанчжоу , паразит способен поражать и многоножек. Они часто используются в традиционной китайской медицине. Хотя обычно для этих целей используются высушенные и измельченные в порошок многоножки, врачи зарегистрировали уже два случая ангиостронгилеза у пациентов, которые решили, что и свежая многоножка тоже подойдет.

«Обычно мы не слышим, чтобы люди ели сырых многоножек. Но, судя по всему, эти двое решили, что сырые многоножки помогут им оздоровиться, — рассказывает врач Лингли Лу, соавтор исследования, опубликованного в журнале American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. — Вместо этого они заболели».

Многоножки столетиями использовались в китайской медицине как универсальное средство. Ими лечили все, от сердечно-сосудистых заболеваний до коклюша и столбняка. Сейчас вытяжки из многоножек используются как болеутоляющее средство и даже для лечения рака. Сырые многоножки применяются редко.

Но 78-летняя китаянка и ее 46-летний сын услышали от кого-то, что сырые сороконожки тоже могут быть полезны. Немедля, они решили проверить их пользу на себе.

Женщина поступила в больницу с жалобами на головную боль, сонливость и когнитивные нарушения. Симптомы продолжались уже несколько недель. На обследовании у нее были выявлены симптомы вирусного менингита, но анализы не выявили следов вируса в крови. Зато в крови и спинномозговой жидкости обнаружились антитела к Angiostrongylus cantonensis и увеличение числа лейкоцитов.

Женщина призналась, что несколько раз употребляла сырых многоножек. А еще через несколько недель в больницу обратился и ее сын со схожими симптомами. Результаты его анализов оказались аналогичными.

И мать, и сын были успешно пролечены антипаразитарными препаратами, а также получили противовоспалительные средства.

Чтобы выяснить, как часто в многоножках попадаются паразиты, исследователи купили 20 штук на том же рынке, где их приобрели пациенты. Личинки Angiostrongylus cantonensis обнаружились в семи из них.

Чтобы выяснить, как на многоножках сказывается «проживание» в их организме паразита, исследователи заразили им еще 20 особей. Все они вскоре погибли. Таким образом, вряд ли многоножек можно отнести к промежуточным хозяевам — для этого требуется более продолжительное подобное соседство.

Однако они однозначно могут быть временными хозяевами паразита, и их употребление в пищу, особенно в сыром виде, опасно для здоровья.

«Исследование показывает, насколько важно, чтобы врачи могли выявлять и лечить необычные случаи, которые могут иметь серьезные последствия для общественного здоровья, — отмечает Регина Рабинович, президент Американского общества тропических болезней и гигиены, — Исследователи не только нашли источник инфекции в лаборатории, они провели работу, чтобы показать, что многоножки с рынка могут быть источником заражения».

Погибнуть в попытке оздоровиться народными средствами можно не только из-за паразитов — причиной смерти может стать анафилактический шок, ведь народные средства, в отличие от медицинских препаратов, не проходят проверку на побочные эффекты.

Так, в Сан-Диего женщина погибла, обратившись к натуропату — тот решил вылечить ее экзему с помощью инфузионной терапии с куркумой. При введении лечебной смеси женщина перестала отвечать на вопросы, и обеспокоенный натуропат вызвал медиков. Врачи боролись за жизнь женщины почти неделю, но спасти ее так и не удалось.

Вскрытие показало, что причиной гибели стала тяжелая аноксическая черепно-мозговая травма, вызванная сердечно-легочной остановкой.

Также было установлено, что у погибшей была аллергия на лактозу, соевый белок, клейковину. Уголовное дело правоохранители заводить не стали.