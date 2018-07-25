Улиток-переносчиков паразитов поставили на учет

Исследователи провели глобальную ревизию моллюсков-прудовиков, которые переносят опасных для человека и животных паразитов. Учет проведен в 38 странах, включая Россию . В ходе работы ученые открыли ранее неизвестный науке род и два новых вида. Статья с результатами опубликована в журнале Scientific Reports.

Многие виды улиток из подсемейства прудовиков (Amphipepleinae) становятся промежуточными хозяевами червей-паразитов (гельминтов), в том числе особо опасных шистосом (Schistosoma), которые могут проникнуть в организм человека — например, когда он купается в естественном водоеме. Шипы на яйцах шистосом протыкают кожу, проходят через стенки кровеносных и лимфатических сосудов в печень, легкие, сердце, желудок, кишечник и другие органы и ткани. Там, где паразиты и их яйца скапливаются, кровеносные сосуды забиваются. Это может привести к варикозному расширению вен, кистам и опухолям. Шистосомы также могут вызывать рак мочевого пузыря, простаты и печени.

Ученые обобщили данные о моллюсках подсемейства по 34 государствам Евразии, трем странам Африки и США . По результатам исследователями создана открытая онлайн-библиотека, содержащая более 2,5 тысяч нуклеотидных последовательностей опасных прудовиков (скачать данные можно на сайте Nature). Эти данные позволят другим ученым надежно идентифицировать этих моллюсков на основе молекулярного анализа.

Всего биологи изучили 35 видов и 10 родов, в том числе новые для науки род и два вида прудовиков, открытые в труднодоступных высокогорных районах Тибетского плато. Род назван Tibetoradix, а виды — прудовик Махрова (Radixmakhrovi) и тибетский прудовик Козлова (Tibetoradixkozlovi) в честь выдающегося современного российского ихтиолога Александра Махрова, а также путешественника и исследователя Центральной и Восточной Азии Петра Козлова , жившего в XIX—XX веках.