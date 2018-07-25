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Студенты нашли тайник палеолитического художника
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Студенты МГУ нашли тайник палеолитического художника 

Популярная механика 3 часа назад
Фото: Популярная механика
Студенты исторического факультета, проходящие практику в Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ, обнаружили тайник художника каменного века.
"Спрятанные в глубине расщелины камни со скоплением минеральной краски (охры) были преднамеренно перевернуты окрашенной стороной вниз. Примечательно, что сверху также были помещены крупные глыбы, скрывающие тайник от глаз чужаков. Интересна не только сама находка, но и её местоположение — на стене, возле которой обнаружен клад, были выявлены рисунки Ледникового периода", — рассказал руководитель Южно-Уральском археологической экспедиции Владислав Житенёв.
Южно-Уральская археологическая экспедиция МГУ с 2008 года проводит исследования в Каповой пещере, расположенной в 400 километрах от Уфы, на территории заповедника Шульган-Таш в Башкирии. Пещера представляет собой один из немногих памятников с монументальной палеолитической живописью в Центральной и Восточной Европе.
На стенах пещеры можно встретить таких ярких представителей мамонтовой фауны, как шерстистый носорог, бизон, лошадь, верблюд и, конечно, мамонт. Рисунки на стенах пещеры были созданы около 17 000 — 19 0000 лет тому назад.
В 2016 году Южно-Уральская экспедиция МГУ обнаружила другой уникальный объект: под редким образцом палеолитического искусства — изображением рыбы — в зале Хаоса Каповой пещеры было найдено место хранения краски и палитры.
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