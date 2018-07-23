Медики опровергли пользу «кофейной» диеты

В последнее время стали популярны различные диетические добавки, содержащие кофеин. Утверждается, что они способствуют снижению аппетита, и человек при правильной диете быстрее худеет.

Но свежее исследование показало, что употребление кофеина никак не влияет на скорость обмена веществ и не помогает снижению веса. Это удалось выяснить благодаря эксперименту, в котором приняло участие 50 добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет.

Один раз в неделю на протяжении 21 дня участники приходили в лабораторию, где получали напиток. Одним доставался сок с добавлением кофеина, другие получали плацебо — схожий по цвету и вкусу напиток.

Всего участникам могло попасться три разновидность напитка: плацебо, сок с содержанием кофеина, равным 113 или 226 граммам кофе. Во время эксперимента участники не знали, какой напиток им достался. Ученые устроили все так, чтобы еженедельно каждому добровольцу подбирали разные напитки.

После напитка добровольцы отправлялись к «шведскому столу», где могли без ограничений набирать себе любые блюда. Позавтракав, участникам предлагалось записать, сколько и какие продукты они съели. Также испытуемые рассказывали, насколько они наелись и указывали свой уровень аппетита.

В результате ученые заметили закономерность: если участник получал сок с низкой долей кофеина, то он брал на завтрак на 10% меньше пищи, по сравнению с тем, когда ему доставался напиток с максимальной дозой кофеина или плацебо.

Как правило, после употребления низкокофеинового напитка участники съедали около 650 калорий (против 721 после напитка без кофеина и 715 калорий с максимальной дозой кофеина). Но ни один доброволец не сказал, что после употребления такого напитка у него снизился аппетит.

За пределами лаборатории исследователи также не обнаружили особых различий в аппетите или количестве употребляемых калорий участников. Индексы массы тела людей не влияли на их аппетит или количество съеденного, отметили ученые.

Авторы исследования пришли к выводу, что кофеин не вызывает никакого особого эффекта на наш аппетит, поэтому «кофейные» диеты неэффективны.