Ещё
В Австралии нашли способ спасти Большой Барьерный риф
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Австралии будут стрелять солью в небо, чтобы спасти Большой Барьерный риф 

РИА Новости 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Власти Австралии объявили о том, что в спасении от последствий всемирного потепления Большого Барьерного рифа — одной из главных природных достопримечательностей страны, привлекающей тысячи туристов, будут пробовать новые способы, сообщает Daily Mai.
Кораллы рифа, внесённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, уже два года страдают от слишком высокой температуры воды, пагубно сказывающейся на их жизнедеятельности.
В связи с этим австралийские ученые рассматривают различные способы снижения температуры, в том числе — с использованием биоразлагаемого солнечного экрана, которым предлагается накрыть риф.
Также рассматривается возможность бомбардировок облаков солью, кристаллы которой, как ожидается, будут отражать солнечный свет, рассеивая его.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Плевать на торпеды»: зачем Трамп зовет Путина в США144
В МИД Украины неожиданно поддержали Россию185
В Казахстане убили игрока КВН61
Пытки в колонии: первое задержание по громкому делу122
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»1245
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение