В Австралии нашли способ спасти Большой Барьерный риф

В Австралии будут стрелять солью в небо, чтобы спасти Большой Барьерный риф

Власти Австралии объявили о том, что в спасении от последствий всемирного потепления Большого Барьерного рифа — одной из главных природных достопримечательностей страны, привлекающей тысячи туристов, будут пробовать новые способы, сообщает Daily Mai.

Кораллы рифа, внесённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, уже два года страдают от слишком высокой температуры воды, пагубно сказывающейся на их жизнедеятельности.

В связи с этим австралийские ученые рассматривают различные способы снижения температуры, в том числе — с использованием биоразлагаемого солнечного экрана, которым предлагается накрыть риф.

Также рассматривается возможность бомбардировок облаков солью, кристаллы которой, как ожидается, будут отражать солнечный свет, рассеивая его.