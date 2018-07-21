Госизмена в «Роскосмосе»: первая отставка

Глава исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрий Пайсон покидает свой пост — он подал заявление об увольнении. Это произошло после того, как утром в пятницу, 20 июля, в его кабинете прошли обыски в связи с делом о государственной измене. Внимание сотрудников ФСБ Пасон привлек из-за дружеских связей с сотрудниками ЦНИИмаша, подозреваемыми в передаче секретных сведений о наработках по гиперзвуку за рубеж.

Накануне, 20 июля, в кабинете Дмитрия Пайсона прошли обыски в связи с делом о государственной измене. В передаче за границу секретных наработок по гиперзвуку подозреваются сотрудники другого учреждения — головного института «Роскосмоса» ЦНИИмаша. В пятницу ФСБ провела проверку и у них. Имена ученых, подозреваемых в госизмене, не раскрываются, однако известно, что Дмитрий Пайсон поддерживал с ними дружеские отношения, что и стало причиной того, что на него обратила внимание ФСБ.

По данным РИА «Новости», Дмитрия Пайсона ФСБ не рассматривает как подозреваемого в госизмене, однако он считается человеком, который «мог знать о ситуации».

«Основные обыски проходят в ЦНИИмаше, — сообщил накануне источник агентству. — Именно ряд сотрудников предприятия и их рабочие места в первую очередь проверяются следственными и органами. В кабинете Дмитрия Пайсона обыски идут по той причине, что он был знаком и поддерживал дружеские связи с подозреваемыми».

Сам Дмитрий Пайсон не имел отношения к наработкам по гиперзвуку.

«Дмитрий Пайсон лично не имел допуска к совсекретным сведениям по гиперзвуковым разработкам, лично не участвовал в соответствующих совещаниях», — сообщили в ОРКК агентству «Интерфакс».

Между тем, как рассказал источник изданию «Коммерсант», о предстоящем увольнении Пайсона уведомили еще за несколько дней до обыска в его кабинете. Дело в том, что в ОРКК готовится реформа организационно-штатной структуры, и наличие исследовательского центра в ней не предусмотрено.

Более того — существование самой ОРКК, созданной в 2014 году на базе Научно-исследовательского института космического приборостроения», находится под вопросом.

Еще в 2017 году было объявлено, что она будет работать в сокращенном режиме. «Окончательная ликвидация ОРКК — на год паузу, насколько мне известно, взяли. ОРКК будет существовать в сокращенном режиме, а дальше будут смотреть, как она будет востребована», — заявил в 2017-м зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко на форуме по коммерческой космонавтике InSpace Forum в Москве

Дмитрий Пайсон родился 3 февраля 1969 года в Барнауле . Закончил Московский авиационный институт по специальности «Проектирование космических аппаратов». У него есть несколько научных степеней — в 2003 году он стал кандидатом технических наук, а в 2011 году защитил докторскую диссертацию по теме «Институты и институциональное проектирование в сфере космической деятельности» в Центральном экономико-математическом институте РАН и получил степень доктора экономических наук. Он — действительный член Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского и действительный член Международной Академии астронавтики (IAA).

с 1998 по 2011 год Дмитрий Пайсон работал в коммерческих структурах на должностях, связанных со стратегическим планированием, — в ООО «Социнтех-Комлог», ООО «Регионтранк», рабочей группе «Транстелеком-Радио», ООО «АЦЭУ „Аэрокосмос“. Эти компании вели деятельность в области телекоммуникаций и космических исследований. В ЦНИИмаш он пришел в 2006 году.

С 2011 по 2014 год он был директором по науке кластера космических технологий и телекоммуникаций фонда „Сколково“ . На сайте фонда он продолжает числиться ментором. В сфере его интересов прописаны „анализ и формирование космических проектов и программ, методология оценки эффективности, анализ космических проектов“. „Готов содействовать вовлечению стартапов в решение задач космической деятельности“, — указывает Пайсон в описании мотивации работы в „Сколково“.

В 2014-м Пайсон стал главой аналитического центра ОРКК по предложению главы корпорации Игоря Комарова

В качестве директора центра он занимался связями корпорации научно-исследовательскими институтами и ведомствами, работающими в сфере ракетостроения, космонавтики и авиации — в частности, с Институтом прикладной математики имени Келдыша РАН и МФТИ. Кроме того, он поддерживал стартап-проекты в области телекоммуникаций.