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Студенты-геологи изучают крымские горы
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Студенты-геологи изучают крымские горы 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Из Германии в Россию за изучением фауны и артезианских вод. В Крыму стартовала международная летняя школа «Геологическая экскурсия по Горному Крыму».
Подниматься в гору довольно тяжело, особенно без подготовки. Наша съемочная группа добралась до 350 метров над уровнем моря, и это только половина пути. Чтобы составить геологическую карту горы, необходимо подняться еще почти на 200 метров.
Студенты Санкт-Петербургского горного университета проходят практику в Крыму. После 30-летнего перерыва геологи возобновляют исследования крымских гор.
На полуострове у студентов-геологов теперь есть своя крупная научная база — республиканские власти передали учёным здание бывшего профилактория в селе Береговом. И море рядом, и горы. Здание не новое, но вскоре здесь ожидается ремонт.
"Видите фасад? Мы все это снимем, уберем. Фасады будут вентилируемые, современные; заменим окна, все комнаты внутри. Останутся только колонны и стены", — объясняет Николай Павлюк, начальник учебно-научной базы Санкт-Петербургского горного университета.
Учёные рассчитывают ускорить подготовку студентов. В планах — провести масштабное исследование Крымских гор.
Покорять вершины Катя Сторожева хотела с детства. Там, где она родилась — в Тверской области — только высокие холмы, гор нет, их она видела только по телевизору. «Я сама себя испытала, проверила на прочность. В детстве я думала, что хиленькая, но нет, я поднялась — и это восторг», — говорит она.
Среди студентов есть иностранцы. Сейчас их четверо, в следующем году учебный научный центр примет ещё больше. Для них Крым — интересное место для геологических исследований. Максимилиан Мроцик приехал из Фрайбергской горной академии в Германии: «У нас в Германии прикладной геологии не осталось. Поэтому мы приезжаем в Россию научиться составлять карты и изучать древнюю фауну».
Студенты из Петербурга в Крыму составляют геологическую карту местности, собирают камни, замеряют горные трещины; им нужно научиться находить артезианские воды. Для Крыма, где каждое лето всё засушливее, это особенно важно. За один месяц студенты должны исследовать горы в радиусе почти 35 километров.
"Это совершенно потрясающее место, которое было выбрано еще в тридцатых годах нашими предшественниками. Для геологов нет лучше места, здесь они изучают азы своей профессии", — рассказывает Ирина Таловина, заведующая кафедрой исторической геологии Санкт-Петербургского горного университета.
Возраст породы геологи определяют по найденной древней фауне. Вот, например, в одном из камней находим ракушку, она из мелового периода. Это значит, что камень сформировался более 150 миллионов лет назад, в эпоху динозавров. Ракушки найти тут несложно, поэтому можно предположить, что раньше тут было море.
Самые интересные находки исследователи добавляют в свою коллекцию. Так, Александр Дытченко уже собрал около тридцати камней различных пород. «Это большая кальцитовая жила, их много можно найти, но мне она очень понравилась, и она одна из самых больших, которые я нашел», — говорит студент.
Научный центр в поселке Береговом работает пока только летом. После ремонта здания база будет использоваться весной и осенью. Это единственное в России место, где климат позволяет геологам работать и учиться большую часть года.
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