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Доказана польза аспирина в борьбе с раком
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Ученые доказали пользу аспирина в борьбе с раком 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: Fotolia / Ruslan Gilmanshin
Ученые из госпиталя Норсвелл Хелс в Хантингтоне (США) доказали, что ежедневное употребление небольших доз аспирина снижает риск развития рака яичников. Об этом сообщает MedicalXpress.
В ходе работы специалисты изучили данные, полученные в результате 13 исследований. В общей сложности в них приняли участие более 750 тысяч женщин. Врачей, в частности, интересовало, как часто они употребляли аспирин и нестероидные противовоспалительные препараты (напрмиер, ибупрофен и напроксен).
Ученым удалось выяснить, что ежедневное употребление аспирина в малых количествах сокращает риск заболевания раком яичников на 10%.
"Результаты работы подтверждают, что аспирин может сократить риск заболевания раком яичников, однако, прежде чем рекомендовать его к ежедневному употреблению, необходимо провести еще ряд исследований", — заявила Шелли Туорогер, один из авторов научной работы.
В рамках другого исследования, которое проводили сотрудники Гавайского университета в Гонолулу и центра Моффита, ученые выяснили, что женщины, принимающие аспирин и другие противовоспалительные препараты, имеют на 30% больше показатель выживаемости в случае диагностирования у них онкологических заболеваний.
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