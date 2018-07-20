Ученые: неандерталец мог самостоятельно добывать огонь, высекая искру кремнем

ПАРИЖ, 20 июля. / ТАСС /. Неандертальский человек мог научиться добывать огонь, высекая искру ударами кремня о твердую поверхность. К такому выводу пришла группа ученых из Лейденского университета в Нидерландах после проведенного ими анализа ряда древних окаменелостей, найденных при раскопках во Франции, передает агентство France Presse

До недавнего времени считалось, что неандертальцы не умели получать огонь самостоятельно, а добывали его с «помощью природы». То есть ждали, когда молния ударит в дерево, затем брали горящую головешку и разжигали костер. Однако результаты последнего исследования позволяют говорить о том, что древние люди знали, как высекать искры и получать огонь. «Мы нашли предметы, которые неандертальцы использовали для разведения костра», — отмечает профессор Лейденского университета Мари Соресси.

Археологи обнаружили десятки предметов из кремня с характерными бороздками на обеих гранях. Возраст находок насчитывает более 50 тыс. лет. Следы на окаменелостях, по некоторым оценкам, указывают на то, что они могли быть использованы для ударов по твердому минералу, например, пириту или марказиту. Это, в свою очередь, приводило к образованию искр, которые, попадая на высохшую траву или листья, воспламенялись.

"Следы, которые мы видим, сосредоточены в одной части инструмента и направлены вдоль его вертикальной оси. Если бы царапины были естественного происхождения, то они были бы расположены по всей поверхности предмета случайным образом", — указывает один из авторов исследования Эндрю Сорренсен. По его мнению, кремниевые инструменты также могли использоваться древними людьми в качестве средства для разжигания огня. Умение разводить костер самостоятельно, вероятно, оказало большое влияние на образ жизни неандертальцев особенно в зимний период, полагают ученые.