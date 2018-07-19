Обман мозга: воспоминания о детстве оказались ложью

Ученые: почти половина людей имеют ненастоящие воспоминания о детстве

У 40% людей ненастоящие воспоминания о собственном детстве, выяснили британские ученые — они относятся к тому возрасту, когда мозг еще просто неспособен формировать воспоминания, и они состоят скорее из рассказов родителей и общей информации о детях. Однако самих людей разубедить в реальности их воспоминаний весьма трудно.

Наши ранние воспоминания — выдумка почти в половине случаев, выяснили команда британских исследователей из Лондонского городского университета и других исследовательских центров. Результаты работы были опубликованы в журнале Psychological Science.

Исследователи опросили почти 7000 человек, выяснив, каковы их самые ранние воспоминания. Затем они спросили, в каком возрасте происходили эти события. Исследователи акцентировали внимание участников исследования на том, что это должны быть именно их воспоминания, а не семейные истории или впечатления, навеянные детскими фотографиями. Почти 40% опрошенных сообщили, что их первые воспоминания приходятся на два первых года жизни, из них около трети отметили, что помнят что-то в возрасте до года.

Среди воспоминаний были и первые шаги, и первые слова, и даже желание что-то сказать матери до того, как участник исследования научился говорить.

В половине случаев те участники, которые якобы помнили что-то до двух лет, говорили, что их первое воспоминание — то, как они лежат в коляске. Около 30% рассказали о воспоминаниях, связанных с семьей, например, поездке за город, 18% помнили, что из-за чего-то грустили.

Однако до 3-3,5 лет наш мозг не способен обрабатывать информацию так, чтобы у нас формировались осознанные воспоминания.

Память вообще весьма ненадежна — эксперименты по внедрению ложных воспоминаний весьма наглядно это показывают. Так, в 2016 году ученым удалось заставить вспомнить то, чего на самом деле не происходило, более половины из 400 участников эксперимента.

Иногда искажение памяти имеет фатальные последствия. Известно, что многие несправедливо обвиняемые представали перед судом по показаниям свидетелей, которые клятвенно уверяли, что видели этих людей в момент совершения преступления. И при этом не лгали. А невиновность обвиняемого была доказана анализом ДНК. Это так называемый эффект свидетеля, о котором хорошо знают психологи и криминалисты.

Мозг не работает как видеокамера, записывая все, происходящее вокруг — данные в нашей памяти могут исчезать, искажаться, смешиваться.

Так формируются ложные воспоминания.

По словам исследователей, чем старше были респонденты, тем более вероятны были у них ложные воспоминания. Кроме того, эти воспоминания не могли быть взяты из другого временного периода, так как были специфичны по возрасту — первые шаги, первые слова, нахождение в коляске или детской кроватке.

Воспоминания вряд ли появились из ниоткуда, отмечают исследователи. Люди видели свои детские фотографии, слышали истории о своем детстве от родителей, знали, как происходит развитие маленького ребенка.

«Мы предполагаем, что эти несуществующие ранние воспоминания — что-то вроде комбинации набора данных о развитии детей и чужих воспоминаний об их детстве, — считает психолог Шазия Актар. — Кроме того, могут быть бессознательно изменены или добавлены отдельные детали, например, то, как на нас надевают подгузник в детской кроватке».

У ученых нет ответа, почему именно это происходит. Одна из причин — попытка человека выстроить воспоминания о своей жизни с самого ее начала. Впрочем, по мнению исследователей, такие «воспоминания» позволяют сформировать положительный образ себя в собственном восприятии, что улучшает качество жизни.

Выяснить точно, какая часть воспоминаний была изменена мозгом, довольно проблематично.

«Важно, что человек с ложными воспоминаниями не знает, что они ложные, — поясняет психолог Мартин Конвэй. — Когда говоришь людям, что их воспоминания ненастоящие, они часто в это не верят. Частично это происходит потому, что память очень сложно устроена и только к пяти-шести годам наши воспоминания становятся похожи на взрослые».

«Такие воспоминания могут появляться, когда человек слышит что-то типа «у мамы была большая зеленая коляска». Он представляет, на что та была похожа. Спустя какое-то время этот эпизод становится частью памяти, и воображение добавляет к нему детали вроде игрушек в коляске», — рассказывают исследователи.

Таким образом, очень сложно определить, когда человек вспоминает о реальных событиях прошлого, а когда заблуждается. При этом ложные воспоминания оказывают влияние на суждения и принимаемые решения.