В янтаре нашли ранних лесных змей мелового периода

Палеонтологи описали древнейших пресмыкающихся, обитавших в лесу еще 100 млн лет назад: янтарь сохранил новорожденную змею и кожу, сброшенную взрослой.

Образцы древнего янтаря, которые собирают на севере Мьянмы , приносят ученым одну удивительную находку за другой. Это и фрагмент динозавра с перьями, и хвостатые пауки, и лягушка, жившая почти 100 млн лет назад. А не так давно к палеонтологам попали еще два редчайших фрагмента, в одном из которых сохранился фрагмент змеиной кожи, а в другом — останки только что вылупившейся змеи мелового периода. О находках рассказывается в статье, опубликованной журналом Science Advances.

Останки датированы возрастом 98,8 млн лет назад — серединой мелового периода. Крошечная змейка длиной всего 48 мм идентифицирована как представитель прежде неизвестного (и, разумеется, вымершего) вида Xiaophis myanmarensis. С учетом прекрасно сохранившегося скелета и даже — частично — мягких тканей, Майл Колдуэлл (Michael Caldwell) и его коллеги считают, что она либо едва успела появиться на свет, либо так и погибла эмбрионом, еще не полностью развившись.

Первая реконструкция лесных змей Xiaophis myanmarensis / ©Yi Liu

К сожалению, голова этой змеи до нас не дошла. Однако и сохранившихся частей достаточно, чтобы различить особенности онтогенеза — индивидуального развития, — характерные и для современных змей. По словам ученых, они прошли почти в неизменном виде с мелового периода до наших дней. Авторы проводят параллель между X. myanmarensis и современными красными цилиндрическими змеями, которые достигают длины 70-80 см.

Определить видовую принадлежность второго образца из-за недостаточной сохранности не удалось. Зато пигментный рисунок на коже (как и многие детали анатомии змейки X. myanmarensis) указывает на то, что обитали они, видимо, в подстилке густого леса, богатой растениями и насекомыми. До сих пор почти все известные палеонтологам змеи той эпохи демонстрировали адаптации к совершенно другим условиям, к жизни в воде или непосредственно у воды. Новые находки оказались древнейшими изученными представителями змей леса.