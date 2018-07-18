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Ученые дали официальное название нашей эре
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Ученые дали официальное название нашей эре 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Геологи выделили последние 4200 лет в отдельный период развития планеты Земля, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на Международную геохронологическую комиссию.
Новая эра, в которой живут современные люди, получила название мегхалайской. Точкой отсчета новой эпохи стала мегазасуха, уничтожившая несколько древних цивилизаций по всему миру.
Также на международной геохронологической шкале появятся северогриппианский и гренландский периоды, которые вместе с мегхалайским станут частью эпохи галоцена, которая началась 11700 лет назад.
Тем не менее некоторые представители научного сообщества обеспокоены таким решением и не уверены в том, что климатические изменения, взятые в качестве разделителей для трех новых временных промежутков, действительно оказали глобальное влияние на развитие планеты.
Ранее "Газета.Ru" рассказала о новом исследовании, согласно которому предки людей заселили Азию уже 2,1 млн лет назад.
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