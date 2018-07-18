В крымской пещере нашли останки гигантского носорога

Останки древнего гигантского носорога найдены в крымской пещере, открытой этим летом при строительстве трассы "Таврида".

Напомним, уникальная карстовая пещера с останками доисторических животных была вскрыта при прокладке дороги возле поселка Зуя Белогорского района Крыма . Длина обследованной части составляет 1015 метров. Следы зубов на костях и царапины на скалах позволили предположить, что пещера 75-100 тысяч лет назад была логовом гигантского хищника — гиены, которая стаскивала добычу в карстовую полость. В России подобных захоронений никогда раньше не находили.

— При обследовании пещеры нами совместно с коллегами из Екатеринбурга обнаружены останки древнего гигантского носорога — Elasmotherium, — рассказал ТАСС ведущий методист музея зоологии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Дмитрий Старцев. — Это были огромные животные размером со слона, жившие до исторического периода.

Длина древнего носорога составляла три с половиной метра, высота в холке — более двух метров. В пещере обнаружено около 250 килограмм костей, принадлежавших древним животным. По оценке ученых, возраст останков может превышать 100 тысяч лет.