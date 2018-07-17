Уникальный клад нашли в Грузии

Уникальный древнеримский клад нашли в Грузии

Грузии совместная археологическая команда при раскопках на территории музея-заповедника Гонио-Апсарос обнаружила клад, состоящий из монет древнеримской эпохи.

Как сообщает Science in Poland, десятки бронзовых и серебряных монет были обнаружены польско-грузинской командой археологов при раскопках древнеримского форта Апсарос. По мнению ученых, находка может оказаться частью более крупного клада.

Самые древние из обнаруженных монет были отчеканены в период правления императора Адриана (117-138 гг. н.э.), самые "молодые" — в период правления императора Септимия Севера (198-211 гг. н.э.)

Установлено, что их отчеканили на монетном дворе в Кесарии Каппадокийской — столице древнеримской провинции, расположенной почти в 1000 км от Апсароса.

Это всего лишь вторая подобная находка в этом форте с 2014 года, когда миссия приступила к раскопкам. Ранее археологи обнаружили свыше 40 монет, отчеканенных в период правления императора Каракаллы (начало III века). Ценности могли быть спрятаны римскими солдатами перед очередным походом.

Кстати

Форт Апсарос был построен около 2000 лет назад на границе римской провинции Каппадокия. Он играл важную роль в системе обороны восточной границы Римской империи, поэтому каждый год приносит археологам уникальные находки. Самой удивительной из них считается мозаика, украшавшая пол в резиденции командира гарнизона.