Эксперты рассказали, чем на самом деле является «эликсир жизни» из чёрного саркофага

Генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта , Мохаммед аль Вазири заявил в пятницу, что красноватая жидкость, присутствующая внутри древнего саркофага, открытого на этой неделе, не является ни «соком для мумий, содержащий эликсир жизни», ни «красной ртутью».

«Эксперты взяли образцы этой жидкости, чтобы проанализировать её состав», ‒ цитирует Вазири Sky Sky Arabia. Исследования подтвердили первоначальную версию, согласно которой это были сточные воды, попавшие в саркофаг через трещину и получившие красноватый цвет после смешения с его содержимым.

Таким образом, Высший совет по делам древностей Египта отреагировал на растущие слухи о предполагаемых «магических» свойствах «эликсира проклятого саркофага».

Количество людей, желающих попробовать «напиток», превышают 11 000 человек, о чем свидетельствует соответствующий опрос, запущенный шотландским программистом Иннесом Маккендриком. Мужчина настоятельно просит сделать «костный сок», как он его называет, газированным энергетическим напитком, чтобы люди могли приобрести его силу.

«Мы должны пить красную жидкость из проклятого саркофага в виде своего рода газированного энергетического напитка», ‒ говорится в петиции.

По словам Маккендрика, для него чёрный саркофаг стал символом надежды. «Люди получили [с этим] возможность, которая часто отрицается ими в последнее время: представить себе более оптимистичное будущее, в котором Земля разрушается и часть за частью уничтожается египетскими яростными и бессмертными богами», ‒ объяснил свою точку зрения Маккендрик.

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