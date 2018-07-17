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Человечеству предрекли вымирание из-за кондиционеров
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Человечеству предрекли вымирание из-за кондиционеров 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Исследователи из Висконсинского университета (США) пришли к выводу, что глобальное потепление и зависимость человечества от кондиционеров приведут к сотням смертей к 2050 году. Об этом сообщает Science Alert.
По мнению ученых, из-за охлаждающих систем, энергию для которых получают с помощью угля, нефти и газа, воздух все больше будет загрязняться твердыми частицами.
К середине века исследователи ожидают в среднем 654 смертельных исхода ежегодно в США из-за роста числа твердых частиц в воздухе, а также еще 315 смертей от повышения уровня озона.
Ученые выяснили, что повышение летних температур на 3,5 градуса Цельсия приводит к росту спроса на энергию для кондиционеров в среднем на 30 процентов. Это означает, что использование газа, угля и нефти будет расти, как и уровень загрязнения воздуха. В итоге в воздухе вырастет количество твердых частиц, которые могут как маленькими точками пыли или сажи, так и крошечными каплями жидкости. Все это влияет на здоровье человека.
Загрязненный воздух становится причиной ранних смертей: он усугубляет проблемы с сердцем и легкими, ухудшает состояние больных астмой, влияет на работу дыхательной и кровеносной систем.
Исследователи заявили, что для решения проблемы люди должны найти более чистые источники энергии и повысить их энергоэффективность, продолжая бороться с изменением климата.
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