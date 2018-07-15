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Звезда сериала Игра престолов приедет на финал ЧМ-2018
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Звезда сериала Игра престолов приедет на финал ЧМ-2018
Рамблер
26 минут назад
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Звезда "Игры престолов" приедет в
Россию
— специально на финал Чемпионата мира по футболу. Матч между
Францией
и
Хорватией
посетит актер
Кит Харрингтон
, который сыграл в знаменитой саге
Джона Сноу
.
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