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Звезда сериала Игра престолов приедет на финал ЧМ-2018
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«Будут воровать в два раза больше»

Звезда сериала Игра престолов приедет на финал ЧМ-2018 

Рамблер 26 минут назад
Звезда "Игры престолов" приедет в Россию — специально на финал Чемпионата мира по футболу. Матч между Францией и Хорватией посетит актер Кит Харрингтон, который сыграл в знаменитой саге Джона Сноу.
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