Эксперт рассказал о сезоне затмений

Старший научный сотрудник, кандидат физико-математических наук, пресс-секретарь института прикладной астрономии РАН Николай Железнов в беседе с НСН рассказал о сезоне затмений.

«Все затмения происходят во время новолуния и полнолуния примерно два-три раза в год. Обычно лунные и солнечные затмения идут парами, с интервалом две недели. 13 июля произошло частное солнечное затмение», — заявил он.

По его словам, в 2018 году два частных солнечных затмения сопровождает полное лунное затмение: первое произошло 13 июля, второе ожидается 11 августа, и его можно будет увидеть на территории России — в Сибири и на Дальнем Востоке.

«В ночь с 27 на 28 июля будет удивительное лунное затмение. Мало того, что это будет полное лунное затмение, оно ещё будет достаточно длительным, почти четыре часа. И в Москве, и в Петербурге его будет прекрасно видно», — рассказал Железнов.

Кроме того, сообщил эксперт, 28 июля Марс подойдёт очень близко к Земле и будет расположен недалеко от Луны, что тоже можно увидеть и в Москве, и в Санкт-Петербурге.

Как отметил Железнов, ожидается два потрясающих явления в один день.

Ранее m24 сообщало, что в Московском планетарии покажут редкие астрономические явления 27 июля.