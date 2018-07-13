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Эксперт рассказал о сезоне затмений
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Эксперт рассказал о сезоне затмений 

RT на русском 24 минуты назад
Фото: © Sunil Sharma/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Старший научный сотрудник, кандидат физико-математических наук, пресс-секретарь института прикладной астрономии РАН Николай Железнов в беседе с НСН рассказал о сезоне затмений.
«Все затмения происходят во время новолуния и полнолуния примерно два-три раза в год. Обычно лунные и солнечные затмения идут парами, с интервалом две недели. 13 июля произошло частное солнечное затмение», — заявил он.
По его словам, в 2018 году два частных солнечных затмения сопровождает полное лунное затмение: первое произошло 13 июля, второе ожидается 11 августа, и его можно будет увидеть на территории России — в Сибири и на Дальнем Востоке.
«В ночь с 27 на 28 июля будет удивительное лунное затмение. Мало того, что это будет полное лунное затмение, оно ещё будет достаточно длительным, почти четыре часа. И в Москве, и в Петербурге его будет прекрасно видно», — рассказал Железнов.
Кроме того, сообщил эксперт, 28 июля Марс подойдёт очень близко к Земле и будет расположен недалеко от Луны, что тоже можно увидеть и в Москве, и в Санкт-Петербурге.
Как отметил Железнов, ожидается два потрясающих явления в один день.
Ранее m24 сообщало, что в Московском планетарии покажут редкие астрономические явления 27 июля.
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