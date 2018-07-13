Российский зоолог разобрала пение полёвок

Разные виды этих грызунов отличаются тем, как часто их самцы поют своим самкам во время ухаживания.

Сотрудница Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Марина Рутовская изучила тонкие отличия звуков, издаваемых тремя близкими видами полёвок: Microtus socialis, Microtus paradoxus и Microtus hartingi — настолько близкими, что первые два нередко рассматривают как один. Оказалось, что у изученных грызунов разных видов отличаются высота звука (писка), издаваемого при опасности, а также частота исполнения брачных песен. Это еще один аргумент в пользу того, что Microtus socialis и Microtus paradoxus — независимые друг от друга таксоны. Научная статья о вокализациях полевок опубликована в журнале Bioacoustics.

Хотя полёвок в народе часто называют полевыми мышами, они на самом деле относятся к семейству хомяковых и образуют в нем подсемейство полёвочьих. Один из родов полёвочьих — серые полёвки (Microtus), живущие преимущественно в степях и полупустынях. Сейчас этот род делят на два подрода — собственно Microtus и Sumeriomys. Их представители различаются как по анатомии и морфологии, так и по строению хромосом. Притом родословное древо серых полёвок отличается в зависимости от того, на основании каких данных оно было построено. В частности, копетдагских полёвок (Microtus paradoxus) ряд исследователей относит к виду общественные полёвки (Microtus socialis) подрода Sumeriomys.

Чтобы понять, в какой степени родства состоят эти грызуны, Марина Рутовская взяла другой, независимый критерий выделения вида — поведение. Известно, что серые полёвки, как и многие другие представители семейства хомяковых, при опасности издают короткие писки. Также их самцы в период размножения поют самкам, однако успешное ухаживание может проходить и без пения. Зоолог в течение нескольких дней записывала звуки, издаваемые полевками, пойманными в дикой природе и содержащимися в питомнике в Черноголовке. Особей подвида общественной полёвки Microtus socialis socialis привезли из Калмыкии , Microtus socialis goriensis — из Южной Осетии , копетдагских Microtus paradoxus — из Туркмении , а Microtus hartingi — из Болгарии . Большую часть времени каждый грызун проводил с особью своего пола, но на 10 минут в день их ссаживали с полевкой противоположного пола. Исследовательница определяла характер издаваемых животными звуков (писки или песни), их частоту, длительность каждого и высоту звука на момент, когда его громкость достигала максимальной величины.

Выяснилось, что хотя в пределах одного вида длительность, высота и громкость писков могут быть очень разными в зависимости от уровня тревожности у грызуна, межвидовые различия в писках есть, и весьма заметные. Писк Microtus hartingi длится 0,03−0,04 секунды, в то время как общественная и копетдагская полевки издают звуки на порядок более долгие — от 0,10 до 0,19 секунд каждый. Выше всех пищат M. hartingi — 12,1 кГц. Но и у копетдагской и общественной полевок высота звуков тоже отличалась: первые «кричат» ниже, на частоте 3,6 кГц (самцы), а вторые — выше, до 5,1 кГц. У всех, кроме копетдагских полевок, звучание самцов легко было отличить от самочьего. Чаще всего во время ухаживаний песни исполняли самцы Microtus socialis socialis и Microtus paradoxus. Реже это делали Microtus hartingi, а вот у подвида Microtus socialis goriensis звуков этого типа вообще не удалось записать. Таким образом, вокализации этих полевок подтверждают правильность деления Microtus socialis на два подвида.

Учитывая заметные различия между параметрами писка у общественной и копетдагской полевок (высоту звука, и т. д.), этих грызунов действительно стоит относить к разным видам. Результаты анализа по поведенческому критерию в данном случае ближе к таковым для морфологического, чем для молекулярно-биологического критерия.