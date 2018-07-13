Пятница, 13-е: суперлуна затмила Солнце

13 июля состоялось второе в этом году солнечное затмение — с суперлунием, на которое не удалось посмотреть почти никому, кроме колонии императорских пингвинов в Антарктиде. Об этом и других астрономических явлениях рассказывает «Газета.Ru»

В 2018 году пятницу, 13 июля, еще более зловещим днем сделало солнечное затмение. Его смогли наблюдать жители юга Австралии Новой Зеландии . Также астрономическое явление было видно со стороны Тихого океана и побережья Антарктиды.

Затмение началось в 04:48 мск на восходе Солнца в юго-западной части Индийского океана, а закончилось в 07:14 мск между Новой Зеландией и Антарктидой.

«Лучше всего затмение видно в Антарктиде, причем на той территории, где в настоящее время существует колония императорских пингвинов. Таким образом, возможно, именно пингвины, а не люди станут главными свидетелями этого затмения», — шутили авторы портала Space.com.

Солнечное затмение происходит тогда, когда Луна полностью или частично закрывает Солнце от наблюдателя на Земле. Оно возможно в тех случаях, когда новолуние происходит вблизи одного из лунных узлов — точек пересечения видимых орбит Луны и Солнца. Период, когда Солнце находится вблизи узла лунной орбиты и могут происходить затмения, называется сезоном затмений. Он длится около месяца.

В этот раз затмение частное — Луна заслонила не все Солнце, а лишь его треть. В последний раз затмение выпадало на пятницу, 13-е, только в декабре 1974 года и было видно с другой стороны земного шара. Следующее солнечное затмение в пятницу 13-го произойдет в сентябре 2080 года.

В Тасмании было заметно лишь 9,5%-ное затемнение Солнца, в Новой Зеландии и вовсе 1%-ное.

Солнечные затмения происходят только тогда, когда Луна находится между Землей и Солнцем (фаза новолуния).

В течение года может произойти от двух до пяти затмений.

Кроме того, это затмение совмещено с суперлунием. Несмотря на усиленное внимание прессы к суперлунию, астрономы не видят в нем чего-то, заслуживающего особого внимания, ведь разницу в размере видимого диска Луны нельзя зафиксировать на глаз — сделать это можно только при помощи приборов.

Разве что это лишний повод заставить людей взглянуть на небо и вспомнить об астрономии. «Суперлуния — это отличная возможность людям начать наблюдать за Луной не только в такие дни, но и каждый раз, как представится возможность», — отмечал ранее исследователь NASA Ной Петро.

Обычное полнолуние иногда превращается в суперлуние из-за эллиптической орбиты Луны, двигаясь по которой спутник регулярно то отклонятся от Земли, то наоборот — приближается. Именно те случаи, когда полнолуние совпадает с моментом приближения Луны к Земле, и называют суперлунием.

Аргентины и Это уже второе солнечное затмение в 2018 году. Первое состоялось 15 февраля. Лучше всего его было видно в Антарктиде, но смогли полюбоваться зрелищем и люди в некоторых частях Чили Парагвая , по всему Уругваю , на юге Бразилии и Фолклендских островах, всего около 60 млн человек.

В Антарктиде затмение можно было наблюдать в 22:25 МСК, его пик пришелся на 23:23, а окончание — на 00:21. Позже всего затмение было видно в Уругвае — там оно началось в 00:34.

Следующее затмение в этом году произойдет 11 августа. Но и его можно будет наблюдать лишь из приполярных областей.

А самым известным солнеченым затмением за последнее время несомненно стало полное солнечное затмение в августе 2017 года. Оно получило название «Большого американского» — полоса видимости полной фазы затмения прошла через всю Северную Америку, частные фазы затмения были видны на Чукотском полуострове.

Длительность затмения в максимуме составляла две минуты сорок секунд, ширина лунной тени на земной поверхности составила 115 км.

Посмотреть на затмение смогли не только жители США — NASA совместно с видеоплатформой Stream запустило онлайн-трансляцию. Для трансляции в небе была организована сеть более чем из 50 стратостатов, оснащенных видеокамерами. Они поднялись на высоту в 30 км.

Плохая погода не могла бы помешать трансляции — стратостаты находились выше облаков и располагались в разных точках США.

Это была первая трансляция, которая велась с такой высоты. На ее подготовку ушло три года, в проекте участвовали команды ученых из разных уголков США. Последней технической проблемой была организация трансляции в режиме реального времени, но эту задачу взяли на себя специалисты Stream, позволив NASA сосредоточиться на подготовке и запуске стратостатов.