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В синагоге V века нашли изображения шпионов Моисея
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В синагоге V века нашли изображения шпионов Моисея 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Jim Haberman / University of North Carolina at Chapel Hill
В Израиле археологи при раскопках древней синагоги в Нижней Галилее обнаружили мозаику с изображением знаменитой библейской сцены.
Как сообщает Live Science, раскопки начались в 2012 году. За прошедший период ученые обнаружили целую коллекцию изображений на известные библейские сюжеты. Одна из последних находок — мозаика с изображением лазутчиков, которых Моисей отправил в Ханаан (земля обетованная).
Согласно отрывку из Ветхого Завета, он послал 12 лазутчиков, велев им узнать, какой народ проживает в Ханаане, плодородная ли там почва и вкусны ли фрукты. В стихах рассказывается о двух лазутчиках, которые срезали виноградную гроздь. Она была так велика и тяжела, что им пришлось нести ее вдвоем на шесте.
Обнаруженная мозаика, по мнению ученых, изображает именно эту сцену. Всего же за период раскопок было найдено 12 мозаик на библейские сюжеты, в том числе с изображением Самсона. Возраст всех находок оценивается примерно в 1600 лет.
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