Озоновая дыра над Антарктидой исчезла

Озоновой дыры над Антарктидой больше не существует. К таким выводам пришли специалисты Европейского космического агентства после обработки данных, полученных с космического спутника Sentinel-5P.

"Первые озоновые снимки программы Copernicus Sentinel-5P показывают закрытие озоновой дыры над Южным полюсом в ноябре 2017 года", — говорится в сообщении Европейского космического агентства (ЕКА).

К сообщению прилагается флеш-ролик, на котором виден процесс затягивания озоновой дыры над Антарктидой.

Помимо того, космический аппарат зафиксировал выделение диоксида азота в тропосфере в Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в Индии . В ЕКА отметили, что благодаря самому передовому мультиспектральному спектрометру Sentinel-5P может предоставлять очень подробные и точные данные об атмосфере. Спутник может даже обнаружить загрязнение воздуха над крупными городами.

Руководитель миссии Sentinel-5P Клаус Зенер отметил важность осуществления контроля за загрязнением воздуха.

"Мы часто слышим об изменении климата и истощении озонового слоя, вот почему нам нужно контролировать атмосферу", — заявил он.

Отметим, что озоновая дыра была впервые обнаружена над Антарктидой в 1980-х годах. По современным представлениям, разрушение озона связано с воздействием веществ группы хлорфторуглеродов, наиболее известными из которых является группа фреонов. Это побудило международное сообщество создать механизм сотрудничества по принятию мер для его защиты — Монреальское соглашение. Ведь без озонового слоя Земля беззащитна перед вредным ультрафиолетовым излучением Солнца.