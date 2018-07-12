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Озоновая дыра над Антарктидой исчезла
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Озоновая дыра над Антарктидой исчезла 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Озоновой дыры над Антарктидой больше не существует. К таким выводам пришли специалисты Европейского космического агентства после обработки данных, полученных с космического спутника Sentinel-5P.
"Первые озоновые снимки программы Copernicus Sentinel-5P показывают закрытие озоновой дыры над Южным полюсом в ноябре 2017 года", — говорится в сообщении Европейского космического агентства (ЕКА).
К сообщению прилагается флеш-ролик, на котором виден процесс затягивания озоновой дыры над Антарктидой.
Помимо того, космический аппарат зафиксировал выделение диоксида азота в тропосфере в Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в Индии. В ЕКА отметили, что благодаря самому передовому мультиспектральному спектрометру Sentinel-5P может предоставлять очень подробные и точные данные об атмосфере. Спутник может даже обнаружить загрязнение воздуха над крупными городами.
Руководитель миссии Sentinel-5P Клаус Зенер отметил важность осуществления контроля за загрязнением воздуха.
"Мы часто слышим об изменении климата и истощении озонового слоя, вот почему нам нужно контролировать атмосферу", — заявил он.
Отметим, что озоновая дыра была впервые обнаружена над Антарктидой в 1980-х годах. По современным представлениям, разрушение озона связано с воздействием веществ группы хлорфторуглеродов, наиболее известными из которых является группа фреонов. Это побудило международное сообщество создать механизм сотрудничества по принятию мер для его защиты — Монреальское соглашение. Ведь без озонового слоя Земля беззащитна перед вредным ультрафиолетовым излучением Солнца.
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