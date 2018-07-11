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Сергеев: уникальную древнюю пещеру в Крыму нужно изучить без спешки
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Сергеев: уникальную древнюю пещеру в Крыму нужно изучить без спешки 

ТАСС 11 июля 2018
Фото: РИА Новости Крым
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Уникальную пещеру с останками древних животных и другими научными артефактами нашли ученые в Крыму, исследование этого ценнейшего археологического объекта нужно провести тщательно и без спешки, заявил журналистам президент РАН Александр Сергеев.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на своей странице в Facebook, что большая карстовая пещера обнаружена в Крыму при строительстве трассы «Таврида», строительные работы на участке временно приостановлены на время исследований.
"Это чрезвычайно интересный момент даже не в плане открытия, а в плане того, как современная власть должна реагировать на научные достижения. Раньше как было: открыли пещеру, достали кости и залили бетоном. А сейчас руководитель республики ставит вопрос, чтобы каким-то образом передвинуть федеральную трассу… РАН поддерживает то, что нужно провести исследования пещеры, и нужно спокойно подойти к этому", — сказал Сергеев, добавив, что академия «будет участвовать в подготовке документов о том, что нужно дать возможность изучить это открытие спокойно».
Он отметил, что, по предварительным оценкам ученых, найденная на глубине 15 метров пещера имеет разветвленную сеть коридоров, связывающих ее с другими местами.
"Открытие сделали не археологи, а спелеологи с факультета географии Крымского федерального университета. Да, в пещере много артефактов, костей животных. Это все нужно изучать. Наши археологи они сейчас работают вместе с крымчанами на месте", — пояснил глава РАН.
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