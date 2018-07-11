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Доказано влияние генетики на успех в жизни
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Доказано влияние генетики на успех в жизни 

Индикатор 2 часа назад
Фото: MaxPixel
Международный коллектив генетиков обнаружил аллели, которые способствуют успеху своего носителя. Вывод сделан на основе анализа пяти групп людей из трех стран общей численностью более 20 000 человек. Статья с результатами опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Ученые давно пытаются выяснить, как генетика и окружающая среда влияют на успех отдельных особей по отдельности. В английском языке эта проблема получила название «nature vs. nurture» — в буквальном переводе «природа против воспитания». В случае человека ситуация осложняется тем, что аллели, которые коррелируют с личным успехом человека, могут быть связаны не с биологическими причинами, а обуславливаться условиями в семье. Например, дети из обеспеченных семей достигают успеха из-за социального окружения, а разные обеспеченные семьи похожи генетически совсем по другим причинам.
В новой работе генетики старались разделить эти ситуации. Они провели полногеномный поиск ассоциаций, то есть определение связей между разными аллелями и фенотипическими признаками, 20 тысяч людей из США, Великобритании и Новой Зеландии. Для каждого человека вычислялась полигенетическая оценка, которая позволяла сравнивать конкретных людей по нескольким факторам успеха, к которым авторы относили образование, карьеру и доход.
Оказалось, что полигенетическая оценка — это полезный индикатор жизненных достижений вне зависимости от социальных факторов. Люди с высокими показателями этой оценки достигали больших успехов, чем их родители или братья и сестры с меньшей оценкой. Более того, результат не зависел от уровня обеспеченности семьи. Авторы делают вывод, что всего несколько аллелей могут существенно повлиять на успех человека. Тем не менее, достижения человека определяются далеко не только генетикой: авторы смогли полностью объяснить генами только 4% разницы в социальной мобильности между разными людьми.
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