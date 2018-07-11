Останки древних хищников нашли в крымской пещере

Спелеологи Крыма нашли останки древних хищников в недавно открытой пещере

Пещера, найденная в Крыму при строительстве трассы "Таврида", может оказаться уникальным для России местом, где сохранились костные останки древних хищников возрастом порядка 100 тысяч лет, сказал РИА Новости председатель Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.

Карстовая полость — пещера длиной минимум 1015 метров обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы "Таврида". Полость, по мнению ученых, образовалась в результате длительных процессов воздействия напорных подземных вод. Строительство "Тавриды" в районе обнаружения пещеры приостановлено.

"В слое суглинка на полу пещеры огромное количество костных останков. Небольшую часть мы извлекли, здесь пальцы, кости, зубы древних животных, вероятно, мамонтов или их предков — мастодонтов, а также других животных", — сказал Самохин.

К работе в недавно открытой пещере привлечены не только спелеологи, но и микробиологи и палеонтологи. По мнению спелеолога, новая пещера может быть единственной в России, где сохранились останки древних хищников. В пользу этой теории говорит тот факт, что на костях древних животных, ставших жертвами хищников, обнаружены многочисленные следы зубов и клыков. "Вполне может идти речь об останках животных, возраст которых составляет 100 тысяч лет. Нами найдена часть черепа с клыками, возможно, речь идет о древней гиене. Пещера может быть уникальным, единственным в России местом, где сохранились останки древних хищников", — отметил Самохин.

Строительные работы на участке трассы "Таврида" близ пещеры приостановлены — трасса пересекает пещеру, и свод в нескольких местах не превышает нескольких метров. В месте пересечения с трассой в пещере находится глыбовый завал. По словам спелеолога, сейчас обсуждается решение, как спасти уникальный объект от разрушения, а также обезопасить стройку. По мнению ученых, было бы правильно сохранить пещеру, изучить ее и сделать в ней туристический объект. Учитывая ее близость к дороге и историю обнаружения, рабочее название пещеры — "трасса Таврида", сказал Самохин.