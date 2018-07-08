«Кинофакты»: «Свой среди чужих, чужой среди своих» 

Работа над фильмом "Свой среди чужих, чужой среди своих" стала для Никиты Михалкова очень счастливым и романтичным временем. В разгар съемок в городе Грозный молодой режиссер решил жениться. Будущая жена Михалкова, Татьяна Соловьева, приехала к нему на съемки в Чечню. Пара переживала страстный роман. Михалков даже снял невесту в одном из эпизодов фильма — "странные мечты есаула Брылова". Кстати, в этом же эпизоде снялись и свидетели бракосочетания Михалкова — оператор картины Павел Лебешев и художник фильма Александр Адабашьян. Загримировались на скорую руку и просто вошли в кадр. Сцена была придумана буквально на ходу, в сценарии ее не было.