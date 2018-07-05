«Ничего так не жалко, как оставлять Украину»

«Жаль покидать Украину. Куры, гуси, сало»: 75 лет Курской битве

75 лет назад началось одно из важнейших сражений Второй мировой войны — Курская битва. Об основных ее операциях, воспоминаниях участников и сожалениях немцев рассказывает «Газета.Ru»

В ходе зимнего наступления Красной армии 1943 года и последовавшего контрнаступления немцев на Восточной Украине в центре советско-германского фронта образовался выступ глубиной до 150 и шириной до 200 километров, обращенный в западную сторону — так называемая «Курская дуга». Там германское командование решило провести наступательную операцию «Цитадель», что положило начало Курской битве.

Это сражение по своим масштабам, привлекаемым силам и средствам, напряженности, результатам и военно-политическим последствиям стала одним из ключевых во Второй мировой и Великой Отечественной войне.

Сражение можно разделить на три части — Курскую оборонительную операцию, Орловскую и Белгородско-Харьковскую наступательные операции.

Курская стратегическая оборонительная операция

5 июля 1943 года немецкие войска начали реализацию плана «Цитадель». Согласно приказу Гитлера, требовалось «путем концентрического наступления окружить находящиеся в районе Курска войска противника и уничтожить их». При этом предполагалось «широко использовать момент внезапности», «обеспечить максимальное массирование ударных сил на узком участке» и «осуществить наступление в возможно быстром темпе».

Успешное завершение наступления «Цитадель» должно было «высвободить силы для выполнения последующих задач, в особенности подвижные соединения», и планируемая гитлеровским командованием «победа под Курском должна явиться факелом для всего мира».

Для проведения операции «Цитадель» германское командование сосредоточило на участке 50 дивизий, в том числе 18 танковых и моторизованных. Группировка противника насчитывала, по данным советских источников, около 900 тыс. человек, до 10 тыс. орудий и минометов, около 2,7 тыс. танков и более 2 тыс. самолетов.

Ответной мерой со стороны СССР стала Курская стратегическая оборонительная операция. Основные силы были брошены на ликвидацию артиллерии противника и наблюдательных пунктов. Также в задачи входило подавление пехоты и танков.

К началу Курской битвы на Центральном и Воронежском фронтах были сосредоточены более 1,3 млн человек, до 20 тысяч орудий и минометов, более 3300 танков и САУ, 2650 самолетов.

Крупнейшее сражение операции произошло 12 июля в районе железнодорожной станции Прохоровка. С обеих сторон в сражении принимали участие до 1200 танков и самоходных установок. Ожесточенное сражение длилось весь день, к вечеру танковые экипажи вместе с пехотой дрались врукопашную. За один день противник потерял около 10 тысяч человек и 400 танков и был вынужден перейти к обороне.

В тот же день была начата Орловская стратегическая наступательная операция «Кутузов».

Операция «Кутузов»

12 июля началось наступление под Орлом, 15 июля подключился Центральный фронт. Силы СССР превышали немецкие более чем в два раза.

«В конечном счете, именно наступление Красной Армии вдоль реки Миус и у Изюма не позволило 4-й танковой армии продолжить наступление до рубежа Псел, Пена. 24-й танковый корпус был введен в бой на южном крыле, и у группы армий «Юг» больше не было стратегических резервов.

Инициатива теперь принадлежала русским. Наступление на Курск было отменено…», — вспоминал немецкий генерал Эрхард Раус.

Наступательные операции под Орлом Харьковом развернулись на фронте, превышавшем 600 км; в них участвовали войска пяти фронтов. Глубина операций к моменту завершения поставленных задач достигла 180 км. В начале августа советские войска отбили Орел и Белгород . 5 августа в Москве был дан первый за всю войну салют.

«5 августа войска Брянского фронта освободили Орел… Когда мы с А. И. Антоновым и А. М. Василевским докладывали Верховному о возможности окружения в районе Орла группировки противника, для чего надо было значительно усилить левое крыло Западного фронта, и. В. Сталин сказал: «Наша задача скорее изгнать немцев с нашей территории, а окружать их мы будем, когда они станут послабее…», — вспоминал советский маршал Георгий Жуков.

Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция «Румянцев»

А за два дня до этого, 3 августа, стартовала Белгородско-Харьковсковская операция. Именно в ходе нее был освобожден Белгород. Советские войска использовали тактику последовательных ударов, которые заставляли противника постоянно перебрасывать резервы с одного участка на другой, распыляя силы.

Перед советским командованием стоял вопрос о методе прорыва обороны противника: сокрушение или окружение. Решено было реализовывать первый вариант — операция на окружение требовала большего времени на проведение, что позволяло противнику организовать сопротивление и начать бои на внешнем фронте.

Развивая наступление, советские войска 11 августа перерезали железную дорогу Харьков — Полтава , 23 августа овладели Харьковом. Контрудары немцев успеха не имели.

«Ничего так не жалко, как жалко оставлять Украину. Мы тут жили превосходно. Куры, гуси, сахар, молоко, сало — всего было вдоволь. А сколько мы мобилизовали отсюда восточных рабочих! Фюрер обещал наделить нас, ветеранов войны, земельными наделами на Украине. Земля и климат — прелесть. Тридцать — пятьдесят здешних гектаров плюс дешевая крестьянская сила обеспечили бы всей нашей семье радостную жизнь… Жаль, очень жаль уходить отсюда. Впрочем, говорят, что мы еще вернемся, и я верю этому…», — гласили строки письма, найденные у убитого немецкого ефрейтора.

К 23 августа противник был отброшен на 150 км на запад. По данным советских источников, вермахт потерял в Курской битве 30 отборных дивизий, в том числе 7 танковых, свыше 500 тысяч солдат и офицеров, 1,5 тысячи танков, более 3,7 тысяч самолетов, 3 тысячи орудий. Потери советских войск превзошли немецкие; они составили 863 тыс. человек. Под Курском Красная Армия потеряла около 6 тыс. танков.

Победа на Курской дуге и последовавшее стратегическое наступление по плану летне-осенней кампании 1943 года ознаменовали завершение коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны и как следствие во Второй мировой войне.