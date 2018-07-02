Путин сделал акцент на развитии Академгородка в Сибири

Путин поручил уделить внимание развитию новосибирского Академгородка

"Необходимо вместе с правительством уделить необходимое внимание развитию Академгородка. Здесь есть определенные наработки, планы, которые мы вместе с Академией наук, вместе с правительством еще в феврале сформулировали", — подчеркнул глава государства.

В ходе встречи врио губернатора Новосибирской области назвал науку и образование сильными сторонами региона.

"Мы понимаем, что у нас нет природных ресурсов Но у нас такая специфика экономики, что она является конкурентным преимуществом в будущем", — сказал Травников, обратив внимание на высокий уровень диверсификации, рост числа средних предприятий и компаний, занимающихся внедрением технологических разработок.

"Да, это большое преимущество", — согласился Путин.

Травников рассказал о работе над планом мероприятий по развитию Сибирского научного центра и Сибирского отделения РАН. "Сроки определены до 30 сентября, и мы планируем осенью представить наши наработки. План комплексный: это, в первую очередь, конечно, научная составляющая, но и создание условий для этого пояса внедрений, роста количества предприятий — как средних, так и будущих крупномасштабных, — которые будут заниматься инновационным внедрением", — сказал врио главы региона.

Академгородок, основанный в 1957 году, входит в Советский район Новосибирска . Он является одним из важнейших научных и образовательных центров России . На территории Академгородка расположены десятки научно-исследовательских институтов, президиум Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирский государственный университет, Физико-математическая школа.

Путин посетил Новосибирск, в том числе Академгородок, в феврале текущего года и провел здесь заседание Совета по науке и образованию. По итогам мероприятия Путин в апреле поручил правительству совместно с полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе и руководством РАН разработать до 30 сентября комплексный план по развитию Сибирского отделения РАН, а также представить план развития новосибирского Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок.