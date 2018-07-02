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Путин сделал акцент на развитии Академгородка в Сибири
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Путин поручил уделить внимание развитию новосибирского Академгородка 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
Власти Новосибирской области вместе с правительством РФ должны уделить внимание развитию новосибирского Академгородка. На это указал президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора региона Андреем Травниковым.
"Необходимо вместе с правительством уделить необходимое внимание развитию Академгородка. Здесь есть определенные наработки, планы, которые мы вместе с Академией наук, вместе с правительством еще в феврале сформулировали", — подчеркнул глава государства.
В ходе встречи врио губернатора Новосибирской области назвал науку и образование сильными сторонами региона.
"Мы понимаем, что у нас нет природных ресурсов Но у нас такая специфика экономики, что она является конкурентным преимуществом в будущем", — сказал Травников, обратив внимание на высокий уровень диверсификации, рост числа средних предприятий и компаний, занимающихся внедрением технологических разработок.
"Да, это большое преимущество", — согласился Путин.
Травников рассказал о работе над планом мероприятий по развитию Сибирского научного центра и Сибирского отделения РАН. "Сроки определены до 30 сентября, и мы планируем осенью представить наши наработки. План комплексный: это, в первую очередь, конечно, научная составляющая, но и создание условий для этого пояса внедрений, роста количества предприятий — как средних, так и будущих крупномасштабных, — которые будут заниматься инновационным внедрением", — сказал врио главы региона.
Академгородок, основанный в 1957 году, входит в Советский район Новосибирска. Он является одним из важнейших научных и образовательных центров России. На территории Академгородка расположены десятки научно-исследовательских институтов, президиум Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирский государственный университет, Физико-математическая школа.
Путин посетил Новосибирск, в том числе Академгородок, в феврале текущего года и провел здесь заседание Совета по науке и образованию. По итогам мероприятия Путин в апреле поручил правительству совместно с полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе и руководством РАН разработать до 30 сентября комплексный план по развитию Сибирского отделения РАН, а также представить план развития новосибирского Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок.
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