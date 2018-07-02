Раскрыт интерес военных СССР к НЛО

«Никто за государственный счет этим не занимается, да и не занимались почти. В истории Советского Союза был короткий период, когда военные заинтересовались НЛО: вдруг это какие-то вражеские аппараты. Ненадолго создали комиссию по расследованию, быстро убедились, что никакой опасности нет. Американцы сделали это лет на двадцать раньше. И, насколько я знаю, больше государство к этой проблеме не обращалось», — сказал ученый.

Эксперт отметил, что одной из причин снижения интереса общественности к НЛО является просвещение. «Я и мои коллеги рассказываем, какие на самом деле редкие явления в атмосфере Земли и космосе принимают за космические корабли пришельцев. Публика постепенно успокаивается, ажиотаж слабеет. Интернет помогает выяснить, что к чему», — отметил Сурдин.

В июне 2018-го The Drive сообщил, что пилот американского легкого самолета PA-32 Saratoga 26 мая 2018 года наблюдал НЛО.