Ещё
Раскрыт интерес военных СССР к НЛО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
На Украине оценили решение Путина по воинским частям
На Украине оценили решение Путина по воинским частям

Раскрыт интерес военных СССР к НЛО 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Gene Blevins / Globallookpress.com
Советские военные непродолжительное время интересовались НЛО (неопознанными летающими объектами), сообщил РИА Новости российский астроном Владимир Сурдин.
«Никто за государственный счет этим не занимается, да и не занимались почти. В истории Советского Союза был короткий период, когда военные заинтересовались НЛО: вдруг это какие-то вражеские аппараты. Ненадолго создали комиссию по расследованию, быстро убедились, что никакой опасности нет. Американцы сделали это лет на двадцать раньше. И, насколько я знаю, больше государство к этой проблеме не обращалось», — сказал ученый.
Эксперт отметил, что одной из причин снижения интереса общественности к НЛО является просвещение. «Я и мои коллеги рассказываем, какие на самом деле редкие явления в атмосфере Земли и космосе принимают за космические корабли пришельцев. Публика постепенно успокаивается, ажиотаж слабеет. Интернет помогает выяснить, что к чему», — отметил Сурдин.
В июне 2018-го The Drive сообщил, что пилот американского легкого самолета PA-32 Saratoga 26 мая 2018 года наблюдал НЛО.
В мае 2018-го американское издание рассказал подробности инцидента, в ходе которого самолеты и корабли авианосной ударной группы Военно-морских сил (ВМС) США Nimitz с 10 по 16 ноября 2004 года три раза пытались преследовать маневрирующий неопознанный летающий объект (НЛО) над акваторией у полуострова Баха-Калифорния (Мексика).
Последние новости
Раскрыты дата и место встречи Путина и Трампа Работающие пенсионеры останутся без индексаций Путин разрешил блокировать кредитки россиян
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллар по 70: рубль ждет потрясение после ЧМ477
Умер Леонид Кравченко14
Умерла Ольга Лозовая37
На Украине оценили решение Путина по воинским частям52
Газпром заявил о победе над Польшей73
Видео
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
00:29
«Северный поток-2» расколол ЕС
Экономика
01:38
На Украине оценили решение Путина по воинским частям
Войска Армия
00:48
Захватчик заложника в Москве сделал первое заявление
Происшествия
01:59
Собянин сдал подписи для регистрации на выборах
Политика Новости Москвы
00:58
«Похоже на промежуточную стадию лечения шизофрении»
В мире Статьи
03:41
Доллар по 70: рубль ждет потрясение после ЧМ
Рынки Статьи
00:18
Собянин анонсировал метро во Внуково
Новости Москвы Катастрофы
01:41
Москве пообещали дождливую неделю
Общество Новости Москвы
00:19
Трамп поцеловал невесту на чужой свадьбе
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение