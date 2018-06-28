Археологи обнаружили под джунглями гигантский город майя, в котором могли жить до 10 миллионов человек

Ученые открыли древний мегаполис майя, скрытый от невооруженного глаза плотным покровом джунглей Гватемалы . Руины более 60 тысяч различных построек оказались частью заброшенного города Тикаль.

При помощи специальной лазерной технологии (LiDAR) археологи сумели составить подробную карту, охватывающую более 2000 квадратных километров на крайнем севере Гватемалы. Величественные дворцы, священные пирамиды, заставы и дома обычных людей — по самым скромным меркам, в этой местности жило около 10 миллионов человек.

Это открытие полностью изменило имевшиеся знания о майя. Ученые уверены, что на территории Центральной Америки существовала цивилизация, не уступающая в развитии Древней Греции , или даже Китаю

Ранее считалось, что во времена расцвета (примерно 1500 лет назад) цивилизация майя насчитывала всего 4-5 миллионов человек. Теперь же археологи имеют доказательства существования гораздо более крупной культуры.