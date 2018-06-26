Воссоздана эволюция ландшафта Русской равнины

Российские ученые провели детальный анализ почв, взятых на местах археологических раскопок на Русской равнине. Результаты исследований показали, что все основные виды ландшафтов сформировались под воздействием циклических изменений климата. Они же стали одной из важнейших причин миграции наших предков. Работы выполнены в рамках проекта Российского научного фонда (РНФ), результаты опубликованы в журнале Quaternary International.

Археологические памятники времен голоцена, который охватывает последние 12 тысяч лет, распространены в различных природных зонах Русской равнины. Особый интерес представляют погребенные почвы. Скрытые под древними постройками, они хранят информацию о процессах своего формирования под действием условий окружающей среды давно минувших времен. Особенности структуры и состава этих почв позволяют ученым понять, как именно это происходило.

«Мы обобщили данные, собранные нами в местах раскопок в различных природных зонах Русской равнины. На протяжении нескольких тысяч лет для этой области были характерны значительные колебания климата: холодные эпохи чередовались с теплыми, сухие — с влажными. Такая ритмичность повлекла за собой преобразования всего комплекса природных условий, включая почвы», — рассказывает один из авторов работы, доктор биологических наук Александр Макеев.

Ученые стремились найти пространственно-временные закономерности формирования и эволюции почв, относящихся ко второй половине голоцена, поэтому для исследования выбрали археологические памятники бронзового (конец четвертого — начало первого тысячелетия до нашей эры) и железного веков (с первого тысячелетия до нашей эры). В ходе исследований применялись как обычные методики, так и новые: спорово-пыльцевой и фитолитный анализы, изучение почвенных микроорганизмов и другое.

Для почв от южной тайги до степи прослеживаются признаки разнонаправленной эволюции. Ландшафты южной границы лесов формировались в относительно постоянных влажных условиях, сходных с современными. В зоне лесостепи у погребенных почв история была более сложная — из-за циклических изменений климата. В сухие периоды накапливались органические питательные вещества — гумус и карбонаты, во влажные периоды они разрушались и вымывались. Почвы, пережившие такие разнонаправленные циклы, сохраняют признаки как лесного, так и степного образования почвы.

Чтобы выяснить, какой растительный покров был характерен для условий формирования ландшафтов, ученые определили возраст археологических объектов и органики в почве при помощи радиоуглеродного анализа, а также исследовали пыльцу.

Впервые ученые показали, что для того, чтобы воссоздать эволюцию ландшафта, можно применить расшифровку микробных ДНК. Те или иные группы микробов существуют в характерных условиях местообитания (содержание веществ, температура и прочее), которые согласуются с происходящими в почве процессами, будь то разложение органического вещества или образование минералов.