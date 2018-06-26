Археологи обнаружили на севере Кузбасса кость гигантского динозавра

Ученые обнаружили во время палеонтологических раскопок в селе Шестаково Чебулинского района на севере Кузбасса фрагмент кости, которая, по предварительным данным, принадлежит огромному растительноядному ящеру. Об этом сообщила пресс-служба Кемеровского областного краеведческого музея.

Кость была найдена 25 июня в меловых отложениях на глубине около трех метров.

Находка сделана на новой прирезке участка Шестаково-3, где специалисты только начали раскопки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кость, предположительно, принадлежит зауроподу —растительноядному ящеру с массивным телом и длинной шеей, однако ученые не исключают, что она может быть частью скелета другого крупного хищного динозавра.

Как пояснил ТАСС начальник экспедиционного отряда, заведующий отделом научных исследований музея Дмитрий Слободин , особенность этой находки состоит в том, что она обнаружена рядом с участком, где в 2014 году были обнаружены останки группы пситтакозавров сибирских.

«Это может говорить о том, что, предположительно, они жили в одно время и погибли, возможно, в один период при одних обстоятельствах», — отметил эксперт.

Шестаковский комплекс получил известность в середине прошлого века, за 60 лет там были найдены останки различных древних животных — от мелких динозавров до гигантских 30-метровых зауроподов. В 2014 году во время первой экспедиции там обнаружили линзу с массовым захоронением скелетов динозавров, что стало научным открытием мирового масштаба.