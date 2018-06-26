Археологи обнаружили на севере Кузбасса кость гигантского динозавра 

Ученые обнаружили во время палеонтологических раскопок в селе Шестаково Чебулинского района на севере Кузбасса фрагмент кости, которая, по предварительным данным, принадлежит огромному растительноядному ящеру. Об этом сообщила пресс-служба Кемеровского областного краеведческого музея.
Кость была найдена 25 июня в меловых отложениях на глубине около трех метров.
«Находка сделана на новой прирезке участка Шестаково-3, где специалисты только начали раскопки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что кость, предположительно, принадлежит зауроподу —растительноядному ящеру с массивным телом и длинной шеей, однако ученые не исключают, что она может быть частью скелета другого крупного хищного динозавра.
Как пояснил ТАСС начальник экспедиционного отряда, заведующий отделом научных исследований музея Дмитрий Слободин, особенность этой находки состоит в том, что она обнаружена рядом с участком, где в 2014 году были обнаружены останки группы пситтакозавров сибирских.
«Это может говорить о том, что, предположительно, они жили в одно время и погибли, возможно, в один период при одних обстоятельствах», — отметил эксперт.
Шестаковский комплекс получил известность в середине прошлого века, за 60 лет там были найдены останки различных древних животных — от мелких динозавров до гигантских 30-метровых зауроподов. В 2014 году во время первой экспедиции там обнаружили линзу с массовым захоронением скелетов динозавров, что стало научным открытием мирового масштаба.