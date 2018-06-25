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Названа опасность общественных туалетов
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Названа опасность общественных туалетов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Depositphotos / dundanim
Наибольшую опасность для здоровья человека в общественном туалете представляют любые предметы и поверхности, до которых дотрагиваются люди, а также те, куда попадают брызги при смывании унитаза, пишет научный журнал Conversation.
Издание сообщает, что на кранах в раковине, мыльнице и устройстве подачи бумажных полотенец обычно находится чрезмерное количество бактерий, которые могут навредить здоровью человека. Люди пользуются этими предметами непосредственно после того, как справляют нужду, поэтому на них постоянно скапливаются микробы.
Также особенно грязными становятся дверные ручки, поскольку не каждый посетитель уборной моет руки. Чтобы снизить риск заражения, рекомендуется закрывать кран и открывать дверь туалета с помощью бумажного полотенца и салфетки. Так, по версии журнала, будет снижен контакт с бактериями.
Согласно некоторым исследованиям, некоторые люди курят, принимают пищу или пьют в кабинке уборной, однако это негигиенично. То же самое можно сказать и об использовании телефона в туалете. Издание подчеркивает, что на мобильных устройствах может быть до десяти раз больше микробов, чем на сидении унитаза.
Само сидение унитаза не опасно для здоровья, и риск заражения кишечной инфекцией крайне минимальный, поскольку основные пути попадания бактерий в организм человека — через руки в рот. Помимо этого, больше всего микробов находится на полу, двери и держателе туалетной бумаги в туалетной кабинке, поскольку именно туда попадают брызги при смывании унитаза. Поэтому журнал рекомендует как можно быстрее покидать кабинку после справления нужды.
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