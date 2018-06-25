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Ученые научились блокировать рак
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Ученые создали препарат, который блокирует распространение рака 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Ученые из Орегонского университета науки и здоровья создали препарат, который блокирует распространение четырех видов рака. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.
По словам исследователей, препарат блокирует распространение рака молочной и предстательной желез, а также толстой кишки и легких.
Как отмечается, препарат KBU2046 был опробован на мышах, при пероральном введении он подавил метастазы и уменьшил разрушение кости.
Ученые продолжают исследования и планирует получить разрешение для испытания препарата на людях.
Ранее сообщалось, что ученые из Института Людвига по исследованию рака выяснили, что пищевая сода повышает эффективность химиотерапии.
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