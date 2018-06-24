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Стало известно о смертельной опасности соли
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Стало известно о смертельной опасности соли 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТАСС
Специалисты провели эксперимент, в котором принимали участие около трех тысяч человек.
Ученые из США выяснили: чрезмерное употребление соли повышает кровяное давление, что увеличивает риск преждевременной смерти.
По информации Международного журнала эпидемиологии, специалисты из Женской больницы Бригхэма провели исследование, в котором участвовали 2974 человека в возрасте от 30 до 54 лет. Все участники эксперимента страдали от прегипертензии (незначительное повышение артериального давления).
Ученые установили количество потребляемой добровольцами соли при помощи различных методов, включая анализ образцов мочи, что позволило более точно определить уровень поступающей в организм соли. Специалисты наблюдали за состоянием участников эксперимента в течение 24 лет, и за это время умерли 272 человека.
В результате было установлено, что существует прямая связь между количеством употребляемой соли и риском смерти. Доза в диапазоне от 1200 до 9000 тыс. миллиграмм хлорида натрия в день была признана безопасной для здоровья. Дозировку превышающую 9000 тыс. миллиграмм хлорида натрия в день ученые сочли опасной для жизни.
Ранее сообщалось, что в России может исчезнуть поваренная соль.
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