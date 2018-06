Ученые объяснили, почему мы никогда не найдем инопланетян 

«Коллеги говорят, что мы не нашли следов инопланетян по той причине, что разумная жизнь возникает во Вселенной крайне редко. Но тогда она должна быть чрезвычайно редкой, исчезать очень быстро или скрывать себя от остальных. Все подобные объяснения имеют очень странный и зачастую нереалистичный характер», — рассказывает Андерс Сандберг (Anders Sandberg) из Оксфордского университета ( Великобритания ). Статья британских исследователей готовится к публикации в журнале Proceedings of the Royal Society of London A.