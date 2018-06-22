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Проекту «Протон» пришел конец
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В Роскосмосе заявили о закрытии проекта «Протон» 

РИА Новости 1 час назад
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости сообщил, что проект "Протон" закрывается.
"Задача поставлена так: в соответствии с уже подписанными контрактами произвести необходимое количество наших легендарных "Протонов" и затем этот проект закрыть. Далее летать исключительно на "Ангаре", — заявил Рогозин.
Глава Роскосмоса не назвал примерные сроки прекращения производства "Протонов".
"Эта дата появится тогда, когда будет завершена работа оперативного штаба по Центру Хруничева. Они должны рассчитать сроки перевода основного производства в Омск, а это будет означать нашу полную концентрацию на "Ангаре", — отметил Рогозин.
Он подчеркнул, что "Протон" выполнил свою историческую задачу и пора переходить к производству ракет нового поколения.

"Протон"

Одноразовая универсальная ракета-носитель "Протон" предназначается для выведения космических аппаратов на орбиту и далее в космическое пространство. Ее разработали в ОКБ-23 (сейчас это Центр имени Хруничева) в 60-е годы прошлого века. Сначала "Протоны" были двухступенчатыми и относились к средне-тяжелому классу. Версия "Протон-К" — это уже трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса. В 2000-х основной модификацией стал "Протон-М".
Стоимость запуска "Протона" оценивается примерно в 65-70 миллионов долларов.
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Комментарии19  Ещё 5 источников 
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