На Алтае создадут веб-карту археологических объектов

Ученые на Алтае с помощью беспилотников создают веб-карту археологических объектов

"Сотрудники вуза создают веб-ресурс с картографической и другой информацией о самых интересных памятниках археологии двух Алтаев. Эта работа — в списке инициативных проектов АлтГУ, она получила грантовую поддержку Российского фонда фундаментальных исследований. Проект рассчитан на три года, в первый год на исследование направляют 700 тыс. рублей, далее сумма будет определяться по результатам работы. Ученые создают электронные археологические карты с высокой детальностью — для этого применяются беспилотные технологии аэрофотосъемки", — рассказали в вузе, отметив, что ресурсом можно будет пользоваться уже в конце 2018 года, а далее он будет дополняться по мере исследований.

По словам инициатора проекта доцента кафедры экономической географии и картографии географического факультета Евгения Крупочкина, задача авторов проекта — не просто фото— или видеофиксация объектов, а съемка археологических памятников и местности для ретроспективного моделирования археологического ландшафта. Также ученые ставят перед собой задачу создать 3D-модели археологических памятников с высокой детализацией. Специалисты работают на археологическом комплексе Юстыд в юго-восточной части Чуйского бассейна, исследуют несколько объектов на территории Курайской котловины в среднем течении реки Чуи. В планах — работа в предгорьях Алтая, а также в Кош-Агачском районе Республики Алтай.

Как пояснили ТАСС в университете, цель проекта — популяризировать историю и археологию Алтая, сделать ее более доступной широкой аудитории, а также отработать методику картографирования в археологии с помощью беспилотников. Ресурс будет общедоступным, но точные координаты археологических объектов будут доступны только зарегистрированным проверенным пользователям, чтобы предотвратить активность черных копателей.