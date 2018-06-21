Раскрыты особенности «альпийского ледяного человека»

Ученые узнали, какой рукой пользовался «альпийский ледяной человек»

Знаменитый Отци, "альпийский ледяной человек", был правшой. Он пользовался орудиями труда, произведенными в самых разных уголках Альп и Северной Италии, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале PLoS One.

"Следы повторной заточки на некоторых скребках и каменном ноже Отци говорят о том, что он был правшой, и обладал рудиментарными навыками починки сломанных орудий труда. Тяжелая рана правой руки лишила его возможности заточить эти орудия и изготовить новые наконечники стрел, в которых он так отчаянно нуждался в последние часы своей жизни", — пишут Урсула Вирер (Ursula Weirer), ученый из Департамента археологии и культурного наследия Флоренции (Италия).

Преступление и наказание

"Ледяной человек" был найден в Альпах на границе Италии и Австрии в 1991 году. Первоначально считалось, что это погибший альпинист, однако затем выяснилось, что мумифицированному телу более 5 тысяч лет — останки Отци были датированы периодом с 3365 года по 3118 год до нашей эры. "Ледяной человек" погиб от стрелы, попавшей в плечо. В феврале 2012 года итальянские генетики опубликовали полный геном мумии.

Первый анализ ранений на теле Отци, проведенный в мае 2012 года, показал, что альпийский ледяной человек получил несколько достаточно тяжелых ранений перед смертью, многие из которых не успели зажить до его гибели. Это заставило ученых предполагать, что Отци пал жертвой некого военного конфликта или "разборок" между племенами древних жителей Италии, неудачно пытаясь скрыться с поля битвы после поражения.

Одной из самых необычных деталей этой находки, не связанной с самой мумией, было то, что убийцы Отци не поживились добычей и оставили на месте все его ценные вещи, в том числе и медный топор, изготовленный у берегов швейцарского озера Цуг, на предполагаемой родине родственников "ледяного человека". Как сегодня считают ученые, это говорит о том, что "ледяной человек" был убит неизвестной группой людей исключительно ради мести.

Wierer et al (2018)

Царапины на этой стреле указали на праворукость Отци

Вирер и ее коллеги раскрыли новые подробности из последних дней жизни Отци и его скитаний по Альпам, изучив каменные и костяные орудия труда, которые были найдены на его мумии вместе с топором.

Просветив их при помощи спектрографа и компьютерного томографа, ученые смогли вычислить то место, где были добыты куски сланца, из которого они были изготовлены, и понять, как с ними обращался Отци в последние дни своей жизни.

Евросоюз каменного века

История каменного и костяного "арсенала" ледового человека оказалась столь же пестрой, как и происхождение его медного "сокровища", одновременно связывающего север Италии, юг Швейцарии и прочие регионы Альп. Кинжал, скребки, наконечники стрел, рубила и бур Отци были выбиты из камней, добытых как минимум в трех разных регионах Альп — в окрестностях города Трентино, и в 35 и 30 километрах к северо-западу и югу от него.

Судя по рисунку царапин на их поверхности, Отци был правшой и держал ножи, скребки и прочие инструменты в правой руке во время разделки туш, нарезки растений и заточки поврежденных орудий труда, используя специальную "стамеску" из рога оленя.

Часть из орудий была явно изготовлена леворуким мастером, что говорит о том, что Отци мог или купить их "заготовки", или приобрести уже готовые наконечники стрел и ножи у представителей нескольких разных племен, живших в этих точках Альп. К примеру, его кинжал похож по форме на каменные лезвия, которые изготавливали древние жители Швейцарии, а некоторые наконечники стрел имеют такую же форму, как у орудий обитателей южных Итальянских Альп.

Праворукость Отци и пестрое происхождение его арсенала, как отмечает Вирер, раскрывает несколько любопытных деталей в истории последних дней его жизни. К примеру, отсутствие каких-либо царапин на поверхности рубила и бура говорит о том, что ледовый человек находился в постоянных бегах перед смертью — он заточил их за несколько дней до своей гибели и так и не успел воспользоваться ими.

Аналогичным образом, присутствие обломанных наконечников в его колчане говорит о том, что он отчаянно нуждался в пополнении арсенала, но у него не было ни времени, ни каменных "заготовок" стрел, которые он в любом случае не смог бы довести до "боевой готовности" из-за травмы правой руки. Все это, как считают ученые, предрекло его на гибель не меньше, чем стрела его преследователей, выпущенная ему в спину с большого расстояния.