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На Солнце произошла вспышка
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Астрономы сообщили о произошедшей в четверг вспышке на Солнце 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: Flickr / ESA
Вспышка на Солнце произошла ранним утром 21 июня, следует из графика лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).
Мощность вспышки астрономы оценили в C2.1, что является промежуточным между слабым © и средним значением (М) солнечной активности.
До этого последняя солнечная вспышка уровня C (минимальный класс, воздействующий на Землю) наблюдалась 30 марта. Несмотря на значительное общее усиление активности, её пиковые значения ожидаются на умеренном уровне. Последнее связано с общим низким запасом вспышечной энергии на Солнце, учитывая его нахождение вблизи 11-летнего минимума активности, отмечают специалисты.
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