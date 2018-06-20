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Древняя рыба рыла землю «носом»
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Древняя рыба рыла землю «носом» 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: Популярная механика
У ископаемой рыбы, облик которой восстановили австралийские палеонтологи, было плоское тело ската и длинный клюв как у утконоса.
Это животное бороздило моря почти за две сотни миллионов лет до появления первых динозавров. Специалисты из Австралийского национального университета и 400 миллионов лет назад, в первой половине палеозоя, в девонском периоде, который называют «веком рыб» как раз за то, что в это время появилось огромное количество новых видов рыб заселило моря и океаны. Ученые назвали вид Brindabellaspis — по названию местности Бриндабелла в Австралии, где нашли окаменелые останки древней рыбы; вероятно, она принадлежала к классу пластинокожих рыб, ни один вид из которого не дожил до наших дней. Там же, в известняке национального парка Бриндабелла, часто находят отпечатки древних растений. Сейчас в этой части Автсралии довольно сухо и пусто, но 400 миллионов лет назад тут кишела жизнь, по разнообразию не уступавшая современному Большому Барьерному рифу.
Вероятно, рыба с плоским зубастым «клювом» жила близко ко дну и питалась примерно так же как утконос — взрывала «клювом» дно и доставала спрятавшихся там рыбешек, рачков и других. В «клюве», вероятно, располагалась система сенсоров давления, несколько отличная от той. которой пользуются современные рыбы.
Исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science.
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